Parite veya döviz işlemlerinde yatırım fırsatları nasıl oluşur?

Döviz piyasasında global çapta oluşan yüksek oynaklık birçok yatırımcı için döviz veya parite işlemlerinde yatırım fırsatları oluşturarak cazip fırsatla içeriyor. Yatırımcının parite veya döviz işlemlerinden ne kadar kazanacağını ise hangi piyasada hangi strateji ile işlem yapacağı belirliyor.

FED’in güçlü dolar temasıyla birlikte yeni başkan Trump’ın uygulamaya koyacağı politikaların Amerikan ekonomisine yaratması beklenen yüksek ivme döviz piyasalarında ülke para birimlerinin dolayısıyla paritelerin yüksek etkilenmesine neden oluyor. Dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü ivmelenme karşısında para piyasalarında dolayısıyla da paritelerde oluşan dalgalanma paritede işlem yapan yatırımcı tabanını çok hızlı olarak genişletti. Paritelerde yani döviz piyasasında parite işlemi yaparak getiri sağlayanların sayısı hızla arttı.

Döviz piyasasına ve paritelere oluşan bu yüksek ilginin altında ise parite ve döviz işlemlerinde oluşan yatırım fırsatları yatıyor. Peki döviz piyasalarına ve paritelerde nasıl yatırım fırsatları oluşuyor?

Döviz piyasasında ve paritelerde oluşan yatırma fırsatları iki şekilde oluyor. Doların değerini diğer para birimleri karşısında artıracak unsurların güçlenmesi ile birlikte dolar fiyatında yükselişi öngören işlemciler ya da yatırımcılar dolar fiyatının yükselişi yönünde alım pozisyonu açarak para kazanıyorlar.

Hangi strateji paritelerde para kazandırıyor?

Finansal piyasaların gelişmişliği yatırımcıya sadece doların diğer para birimleri karşısında yükseleceği durumlar için pozisyon ama imkanı vermiyor. Doların değerinin diğer para birimleri karşısında düşeceği öngörüsünde para kazandırıyor. Nasıl mı doların baz döviz olduğu paritelerde açılacak olan satım pozisyonları da dolar paritesinde işlem yapan yatırımcılar para kazandırıyor. Mesela doların diğer para birimleri karşısında düşmesine neden olacak gelişmeler dolar öngörüleri güçlü yatırımcıların dolarda değer kaybı beklentisi ile pozisyon açmalarına neden oluyor. Doların baz döviz olduğu paritelerde oluşan düşüşlerde yüksek fiyattan satım pozisyonu açarak açığa dolar satan yatırımcı daha düşük fiyattan dolar alarak pozisyonu kapatıyor. Aradaki fark ise yatırımcının karını oluşturuyor.

Döviz piyasasında ve paritelerde yatırım fırsatı tüm para birimleri için geçerli.

Döviz piyasasında ve paritelerde yatırım fırsatı tüm para birimleri için mümkün. Mesel sterlinin diğer para birimleri karşısında değer kazınacağını ya da değer kaybedeceğini doğru öngören yatırımcı doğru yönde açacağı pozisyonla yüksek getiri sağlayabilir. Bu durum tüm para birimleri ve pariteler için geçerlidir.

Döviz piyasaları ve paritelerde hangi borsada işlem yapmalı?

Döviz piyasasında ve paritelerde işlem yapmak isteyen yatırımcının hangi piyasada işlem yapacağını ise yatırımcı profili ile birlikte yatırım beklentiler belirliyor. Yerle piyasalarda belirli enstrümanlarda belirli saatler içine işlem yapmak isteyen yatırımcılar vadeli piyasaları seçerken, uluslararası piyasalarda haftanın beş günü 24 saat esnek kaldıraçla çok fazla paritede işlem yapmak isteyen yatırımcılar Forex piyasasını tercih ediyorlar.