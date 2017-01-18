Dönen Sermaye Nedir?

Ticari bir terim olan dönen sermaye; devletin iktisadi kurumlarından kazanç elde etmesi amacıyla geliştirilen yöntemlerden biridir.

Devlet, kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve buralardan kazanç elde etmek için döner sermaye sistemine gidebilir. Döner sermaye okullardan, hastanelere kadar pek çok farklı devlet yapısına uygulanabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak tanıyan döner sermaye sisteminde ilk olarak belirli bir tutarda ödenek tahsis edilmektedir. Tahsil edilen bu ödenek de gelir gider döngüsü içerisinde sürekli olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarda çalışanlar nitelik ve derece sınıflandırması baz alınarak farklı tutarlarda döner sermayeden pay almaktadır.

Kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için döner sermaye tahsis edilmesiyle beraber tek seferliğine mahsus olmak üzere bir ödenek ayrılmaktadır.

Devletin genel bütçesinden tahsis edilen döner sermaye ödeneği, kamu kuruluşunun döner sermaye sistemine geçebilmesini sağlar.

Birçok ülkede kullanılan döner sermaye sistemi, devlet kuruluşlarına daimi olarak genel bütçeden ödenek ayrılmasını da engeller.

Döner sermaye sistemi etkili bir şekilde uygulandığı vakit devletin genel bütçesi sürekli olarak ödeme yapmak durumda kalmaz. Bu da bir ülke ekonomisi adına olumlu bir durumdur.