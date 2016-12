Piyasa nedir?

Piyasa alıcıların ve satıcıların bir arada olduğu yer şeklinde tanımlanabilir. İki çeşit piyasa vardır. Bu piyasalar; gerçek piyasalar ve mali piyasalardır. Gerçek piyasalara otomobil ve pamuk piyasası örnek verilebilir. Mali piyasalar da kendi içinde ikiye ayrılır; para piyasası ve sermaye piyasası.

Piyasa değeri nedir?

Piyasa değeri; bir varlığın piyasadaki alım-satım değerini ifade eder.

Piyasa koşullarına bağlı olarak yaşanan değişmelerden ve gelişmelerden varlıklar doğrudan etkilenebilir. Örneğin; dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te dolar/TL paritesinde işlem yaptığınızı farz edelim. Bu paritede işlemler yaparken dolar/TL’nin değerini etkileyecek tüm unsurları yakından takip etmelisiniz. Dolar/TL’nin değeri etkileyecek en önemli verilerin başında hiç şüphesiz ki ABD tarım dışı istihdam verisi geliyor. Her ayın ilk Cuma günü açıklanan bu veriyi takip etmeden işlem yapmak sizi yanıltabilir. Tüm piyasanın yakından ettiği dünyanın en büyük ekonomisi ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisini gözden kaçırmamalısınız. Bu ve diğer önemli veriler çoğaltılabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; piyasada her an her şeyin değişebileceğini bilmek olmalıdır. Bunu yanı sıra doğru yatırım stratejisi oluşturmalı ve piyasanın aksi yönünde hareket etmemelisiniz.