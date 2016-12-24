Satış ortaklığı (Affiliate Marketing) ile nasıl para kazanılır?

Son dönemlerde oldukça adı oldukça sık duyulan ve Türkçeye satış ortaklığı veya satış ortaklığı pazarlama sistemi olarak çevirebilen Affiliate Marketing, bir şirkete veya kişiye bir veya birden fazla satış ortaklarının, bu şirketler adına hizmet, ürün satması veya müşteri sağlaması karşılığında bu hizmetlerin şirketler tarafında ücretlendirilmesi işlemi ile meydana gelen alışveriş uygulamasına verilen isimdir.

Satış ortaklığı programı sağlayıcı satıcı arasındaki bir gelir paylaşım sistemidir. Bu sistem arkasındaki ana fikir çok basit bir temele dayalı olup, sistem olarak ise oldukça işlevseldir; Ürün satan üretici veya sağlayıcı firma, ya da kişi, onların ürünlerini her satışınızda size komisyon olarak kar marjlarından belli bir oran verir. Danışıklı olarak her iki tarafa da kazandıran bu sisteme denir.

Satış ortaklığını en güzel olarak internetten haber okuyarak para kazandıran internet sitelerinde görebilirsiniz.

Satış Ortaklığı programları başlangıç seviyesindeki satıcılar için onları çok az bir riskle bu işe girmelerinde cesaretlendirirken henüz bu aşamada bile çok yüksek gelir elde etme imkanı sunarlar.

Temelde satış ortaklığı sistemini oluşturan 4 temel öğe vardır; bunlar sağlayıcı – firma veya birey; satıcı – aracı kurum veya birey; ürün – servis, fiziksel ve yazılım veya oyun gibi dijital ürünler; alıcı – müşteridir.

Satış ortaklığı ile nasıl para kazanılır?

Satış ortaklığı sisteminde 3 çeşit para kazanma yöntemi bulunuyor.

CPC

Cost Per Click veya daha çok kullanılan şekli ile CPC modelinde tanıtımını yapılan ürünün tanıtıldığı sayfaya gelen ziyaretçi, sayfada bulunan linke veya sitede referans linkin ile bulunan bannere tıklayarak ürün sahibinin sitesine gitmesi ile para kazanılır.

Bu modelde tıklama başına kazanılan para, Türkiye’de bulunan satış ortaklığı networklerinde 4 ila 15 kuruş arasında değişirken, yurtdışında bu rakam daha üst seviyelere çıkabilmektedir.

CPL

Cost Per Lead veya CPL modelinde ise reklam verenlerin sitesine yönlendirilen ziyaretçilerin siteye kayıt olması ile para kazanma şeklidir. Bu modeli Türkiye’de Markafoni, Limango, Trendyol, Daybuyday, Grupanya gibi alışveriş siteleri ve s4 league, Travian, Locco gibi online oyun siteleri uygulamaktadır.

CPS

Cost Per Sale veya CPS modeli ise tanıtımı gerçekleşen ürünlerden, belirlenen oranlarda komisyon kazanılmasıdır. Her üründe farklı komisyon oranlarının olduğu CPS’te dijital ürünlerde uygulanan komisyon oranları daha yüksektir.

Bu modellerin hepsi tek başlarına kullanılabildiği gibi karma oluşturularak da kullanılabilir.