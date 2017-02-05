Piyasada Ralli Nedir?

Ralli, piyasada fiyatların beklentinin üzerinde kesintisiz hareket etmesine verilen addır. Teknik analizde bir terim olan ralli, hisse senedi, döviz paritesi, tahvil veya endeks fiyatlarındaki sürekli artış veya düşüş görülmesi ile oluşur. Ralli denilen fiyat hareketi, boğa piyasası rallisi veya ayı pazarı rallisi olarak bilinen boğa veya ayı piyasasında gerçekleşebilir.

Ralli yükselişinde, birincil trend ayı piyasasında fiyat artışına ayı piyasası rallisi denir. Ayı pazarı yüzde 10 ila 20 arasında bir artış olarak tanımlanır. Ayı pazarı rallileri, genellikle aniden başlar ve genellikle kısa ömürlüdür.

Dünyada yaşanan önemli ralliler

Dow Jones Endeksi’nde, 1929 yılında borsa çöküşünden sonra, 1932’de ve 1960’ların sonunda ve 1970’lerin başında piyasa diplerine inen belirgin ayı pazarı yükselişleri yaşandı. Japon Nikkei 225, 1980’lerin sonundan bu yana genel olarak uzun vadeli bir düşüş eğilimi yaşarken birkaç ayı pazarı rallisi yaşandı.

Ralli ne zaman biter?

Gerek ayı piyasasında gerekse boğa piyasasında fiyatların aşırı doygunluğa ulaşması sonucunda, kar realizasyonuna ulaşılması ile beraber ralli biter.