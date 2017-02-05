Tıraş: erkeğin bakımı

Konu erkeğin bakımı söz konusu olduğunda, ister kadın olsun ister erkek, herkesin ilk dikkatini çeken yer yüzdür. Bu yüzden yüzünüz ve dolayısı ile de karşısındaki insanlara ne hissettirdiği çok önemlidir. Bu sebepten de yüzünüzün görünüşü gerçekten iyi olmalıdır.

Dolayısı ile tıraş olduktan sonra, cildinizin kuru veya yaralar içinde olmasını tabii ki tercih etmezsiniz. İşte karşınızda sizi tıraş sırası ve sonrasında daha bakımlı hale getirecek ürünler:

Tıraş yağı

Tıraş öncesi kullanılan erkek bakım ürünlerinden olan tıraş yağı, cildinizi yumuşatıp tıraşa hazırlaması açısından önemli bir üründür. Özellikle tıraş olurken, sanki amazon ormanlarını kesiyormuşçasına katır kutur sesler geliyor ve rahatsız oluyorsanız tıraş öncesi yağ kullanmalısınız.

Tıraş kremi

Tıraş kremlerinin ilk amacı tıraş öncesinde yüzünüzü nemlendirip rahatlatmak ve sakallarınızı yumuşatarak kolay bir tıraş deneyimi yaşamanızı sağlamaktır. Eğer cildiniz tıraş sonrasına tahriş olup, kızarıklıklar oluşuyor ve tıraş sonrasında yüzünüzde yanmalar oluyorsa cilt tipinize uygun bir tıraş kremi kullanmalısınız.

Tıraş jeli

Tıraş köpüklerinin yerini almaya başlayan tıraş jelleri, tıraş köpüğü kadar köpürmeden sakallarınızı kesmenizi sağladığı için daha konforlu bir tıraş deneyimi sunuyor. Köpüğün aksine tıraş jeli, dağılmadan sakallarınızı daha başarılı bir şekilde yumuşatıyor.

Tıraş sonrası bakım kremi

Tıraş sonrası yüzünüzde oluşan kızarıklıkların önüne geçmek istiyorsanız, tıraş sonrası bakım ürünlerini kullanmalısınız. Tıraş sonrası bakım kremleri, cildinizi yeniler, nemlendirir ve daha canlı görünmesini sağlar.

Sakal bakım yağı

Sakal bırakıyorsanız, kısalttıktan sonra, sakal bakım yağı ile sakallarınıza bakım yapabilirsiniz. Sakal bakım yağı ile sakallarınız daha gür ve sağlıklı olacaktır.

Ve tabii ki tıraş bıçağı

Tıraş bıçağı seçiminizde de cildinizin özelliğine göre karar vermelisiniz. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, kesinlikle sıradan bir tıraş bıçağı kullanmamalısınız. Tıraş yüzeyinin çok bıçaklı olmasına özen göstermeniz de kolay ve daha az tahrişe yol açan bir tıraş deneyimi yaşamanızı sağlayacaktır. Yumuşak başlıklı, yüz hatlarınıza uyum sağlayan tıraş bıçağı çeşitleri sizin için her zaman daha üst sıralarda olmalı.