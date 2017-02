Lisans ve lisansüstü eğitim yaparken tasarruf etmenin 5 yolu

Yurt dışında üniversite eğitimi herkesin hayalini süslemekle birlikte aileler ve öğrenciler bu hayali eğitim masraflarını karşılayamamak ya da eğitim bütçesini tutturamamaktan korkarak ertelerler. Aslında yurt dışı eğitim masraflarını kontrol etmenin aynı zamanda tasarruf etmenin birçok yöntemi var. Şimdiye kadar denenmiş ve yurt dışında yüksek lisans yapmış öğrencilerin paylaştıkları eğitim yaparken tasarruf etmek üzere forumlarda paylaşılan eğitim tecrübelerini sizler için derledik. İşte size yurt dışında hem eğitim yapıp hem de tasarruf etmenin beş yolu.

1.Yurt dışı eğitimin bütçesini hesaplayın

Yurt dışında eğitim yapacak olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerin ilk yapması gereken eğitimin bütçesinin ne kadar olacağıdır. Konaklama, eğitim, ulaşım, gıda masrafları gibi birçok detayın tahmini harcama tutarının çıkarılması bütçe yapmak açısından çok önemlidir. Gider bütçesini yaptıktan sonra gelirinizi hesaplamalısınız. Tabii bu arada ailenizden gelecek yardım, çalışacak mısınız, burs alma ihtimaliniz var mı gibi. Tüm bunları hesaplandıktan sonra ancak kontrolü bir şekilde yurt dışı eğitimi yapabilir ve tasarruf etmenin yollarını araştırabilirsiniz.

2. Üniversite burslarına müracaat edin!

Yurt dışında eğitim yapacak üniversite öğrencileri için başta eğitim alacakları okul dahil üniversiteler tarafından sağlanan burslar ve fonlar vardır. Hangi üniversite ne kadar burs veriyor, fon sağlayan eğitim kuruluşları var mı gibi detaylı bir araştırma içine girin. Araştırma yaparken konsolosluklardan bilgi alabilirsiniz. Burs veren üniversitelere dair birkaç öneride bulunabiliriz.

Chevening Bursu; İngiltere’de yüksek lisans eğitimi alan 2000’den fazla öğrenciye sağlanan burslardır.

The University of Hong Kong; öğrencilerin günlük yaşam ve eğitim masraflarını sağlayan burslardır. Bilim,sanat, hukuk, mimarlık başta olmak üzere çok geniş alanda burs imkanı sağlanmaktadır. Burslar her yıl öğrencilerin başarılılık durumlarına göre yenilenmektedir.

Michigan State University; Her alandaki eğitime sağlanan burs, uluslararası öğrencilere yönelik yıllık 6,000$’a kadar seçenekler halindedir.

3.Konaklama masraflarını akıllıca yönetin

Yurt dışında üniversite eğitimi görenlerin kaçınamayacakları masrafların başında gelen konaklama giderlerinde iki durum söz konusudur. Eğitim görülen okulun yurtlarında kalınabileceği gibi birkaç arkadaşla da ev tutarak konaklama ihtiyacı giderilebilir. Burada üniversite yurtlarında kalanlar için şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Fatura gibi birçok giderler uğraşılmaz fakat konaklama ücreti fazla olabilir. Diğer taraftan kendi imkanları ile konaklama sağlayan kişiler de daha uygun konutlarda kalırken elektrik, ısınma gibi masrafları yönetemeyebilir. Bu noktada elektrik, su, ısınma giderlerini düşürmek adına daha dikkatli yaşanarak tasarruf sağlanabilir.

4.Part-time çalışarak gelir sağlayabilirsiniz

Yurt dışında eğitim gören üniversite öğrencileri için bir çok ülke part-time çalışma imkanı sağlar. Bu konuda eğitim alınan okulun öğrenci işlerinden destek alınabileceği gibi konsolosluklardan devletlerin iş bulma kurumlarından faydalanılabilinir. Ayrıca çocuk bakıcılığı, kasiyerlik, garsonluk gibi serbest iş fırsatları da değerlendirilebilinir.

Para kazanmak için yapılacak işler için TIKLAYIN!

5.Tasarruflu günlük yaşam yöntemlerini öğrenin!

Tasarruf yapmanın kuralları evrenseldir. İster yurt dışında eğitim yaparken para biriktirmeye çalışın ister bulunduğunuz kentte. Tasarruflu yaşamanın ve para biriktirmenin kuralları hep aynıdır. En çok işe yarayan birkaç yöntem ise şunlardır;

*Yemek yapmasını öğrenerek, mümkün olduğunca dışarı yemek yemeyin.

*Arkadaşlarınızla lüks kafeler yerine daha ekonomik ücretli kafelerde buluşmayı tercih edin.

*Sosyalleşmeyi kaldığınız yurdun sosyal alanlarında yapın.

*Evde kalıyorsanız arkadaşlarınızla mümkün olduğunca ev ortamlarında görüşün.

*Kısa mesafelerde ulaşım aracı kullanmak yerinme yürümeyi tercih edin.

*Üst sınıfların kitaplarından faydalanmaya çalışın.

*Kitaplarınızın bir kısmını kütüphanelerden temin etmeye çalışın.

*Kendinize yolluk tabir edilecek atıştırmalık sandviçler hazırlayın.

*Giyim, gıda alışverişlerinde indirimlerden faydalanın.