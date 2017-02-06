Piyasalar güne nasıl başladı? 06.02.2017

Asya hisse senetleri, Trump yönetiminin finansal regülasyonları azaltmaya yönelik planları sonrası ABD hisselerindeki rallinin etkisiyle, bankacılık sektörü öncülüğünde, yükseldi. Dolar, AND’de istihdam verilerinin zayıf ücret artışını göstermesi ile birlikte geriledi.

Japonya’dan Hong Kong’a, hisse senetleri, Standard & Poor’s 500 Endeksi’nin (S&P 500) Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesinin sadece bir puan yakınına kadarçıkmasının ardından değer kazandı. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Bloomberg DOlar Spot Endeksi, altı hafta üst üste düşerek Ağustos 2010’dan bu yana en uzun haftalık kayıp serisini gerçekleştirmesinin ardından geriledi. Güney Kore wonu, Temmuz ayından bu yana en büyük haftalık kazancını daha da artırdı. Petrol , üç hafta üst üste değer kazandıktan sonra biraz daha yükseldi.

Dolar Cuma günü, işe alımlardaki artışa karşın ücretlerdeki artışın zayıf kaldığını gösteren ve buna bağlı olarak Fed’in faiz artışını kademeli yapacağı beklentilerini güçlendiren istihdam verileri aonrası değer kaybetti. Bu kayıplar, San Francisco Fed Başkanı John Williams’om bu yıl üç faiz artışının makul bir tahmin olduğunu yinelemesi ile birlikte geçici olarak tersine döndü. ABD’de açıklana istihdam verisi, Japonya, İngiltere ve ABD’de para politikası yapıcılarının ABD’nin yeni liderinin küresel büyüme üzerindeki etkilerini görebilmek için değişikliğe gitmeme kararı aldıkları haftayı kapatan son önemli olay oldu.

Bu haftanın önemli olayları şöyle;

*Merkez bankaları bu hafta da dikkatleri üzerlerine çekecek. Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve Sri Lanka merkez bankaları bu hafta toplanacak.

*Şirket karları da dikkatle izlenecek. Karlarını açıklayacak önemli şirketler arasında Toyota Motor, NTT, SoftBank Group, Rio Tinto, Japan Tobacco, SingTel, Nissan Motor, Fuji Heavy, Daikin Industries, Mitsubishi Estate ve Mitsui & Co. yer alıyor.

*Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu hafta sonunda, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Piyasalar

*Japonya’da Topix Endeksi, Kasım ayından bu yana en büyük haftalık kaybını gerçekleştirdikten sonra, Tokyo saati ile 10:51’de yüzde 0.3 yukarıda seyrediyordu. Mitsubishi UFJ, üçüncü çeyrek karının beklenmedik bir şekilde yüzde 17 artmasının ardından yüzde 4.2 sıçradı.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.1 yükseldi. Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.2 tırmandı. Yeni Xelanda piyasası tatil nedeniyle kapalı.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.2 yükselirken, Hong Kong’da işlem gören Çin hisselerini içeren Hang Seng China Enterprises Endeksi yüzde 0.5’lik bir çıkış gerçekleştirdi.

*S&P 500 Endeksi Cuma günü yüzde 0.7 yükselerel 2,297.42 puandan kapandı ve bu seviye, 25 Ocak’taki tüm zamanların en yüksek kapanışının sadece 1 puan altında.

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi bu yıl şimdiye dek yüzde 2.9 düştükten sonra yüzde 0.1 geriledi. Yen dolar karşısında yüzde 0.2 değer kazanrak 112.39 seviyesine çıktı.

Güney Kore wonu yüzde 0.8 ve Tayvan doları yüzde 0.5 değer kazandı. Bu para birimleri, Asya’da bu yıl en iyi performans gösteren para birimleriydi ve Trump yönetiminin kur manipülasyonu söyleminden destek buldular.

*Petrol yüzde 0.1 yükselerek varil başına 53.90 dolara çıktı. Petrol , füze denemsi sonası ABD’nin İran’a yeni yaptırımlar getirmesi ve OPEC’in üretim kısıntısı hedefinin yüzde 60’ına ulaşması ile birlikte üç hafta üst üste yükseldi.

Kaynak: Bloomberg HT