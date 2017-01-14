Tarımsal emtia fiyatlarını etkileyen unsurlar nelerdir?

Global finans piyasası Forex’te altın, gümüş gibi popüler emtiaların yanı sıra tarımsal emtialarda da işlem yapabilirsiniz. Ürün çeşitliliği imkanı ile diğer piyasalardan ayrılan Forex’te işlem gerçekleştirebileceğiniz başlıca tarımsal emtiaları şöyle sıralayabiliriz; mısır, buğday, pirinç, kahve, şeker, pamuk, kakao ve soya fasulyesi. Bu emtialara fiziki olarak sahip olmadan internetten 5 gün 24 saat boyunca alış ve satış işlemi yapmanız mümkün! İşlem yapmadan önce de tarımsal emtia fiyatlarını etkileyecek unsurlara dikkat etmelisiniz. Peki, nedir tarımsal emtia fiyatlarını etkileyen unsurlar? Arz-talep, mevsimsel etkiler (kuraklık, yağış, don) ve rekolte (tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü) şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra ekonomik ve siyasi olaylar tarımsal emtiaların değerini etkileyen unsurlardandır.

Bir örnekle tarımsal emtialardan mısır ve buğdayın fiyatını etkileyen unsuru ele alalım. Örneğin; 2008 yılında Amerika’da yaşanan Lehman Brothers krizi bütün yatırım araçlarını olduğu gibi tarımsal emtiaları da büyük ölçüde etkiledi. Yaşanan kriz sonrası mısır ve buğday fiyatında büyük bir değişim yaşandı. 2008’de yaşanan ekonomik kriz sebebiyle mısır ve buğday fiyatı 1,200 dolardan 400 dolar seviyelerine kadar indi. Bu örnekte olduğu gibi yaşanan büyük çapta bir kriz doğrudan işlem yaptığınız ürünün fiyatını etkileyebilir.

Tarımsal emtialarda mevsimsel etkilerin gücü de yadsınamaz bir gerçektir. Örneğin; her yıl üretimi yapılan pirinçte kuraklığın yaşanması ile bu yıl üretimin düştüğünü varsayalım. Üretiminin azalmasıyla birlikte o yıl içinde pirinç fiyatlarında geçen yıla kıyasla büyük bir artış meydana gelebilir. Bu artış hem üreticileri hem tüketicileri hem de yatırımcıları yakından etkiler. Bu sebeple benzer mevsimsel etkiler tarımsal emtiaları doğrudan etkileme gücüne sahip olduğundan yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar hangi tarımsal emtiada yatırım yapacaklarına karar verdikten sonra bu durumları dikkate alarak işlemlerini yapmalıdır.

Siz de dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te tarımsal emtialarda işlem yapmak istiyorsanız, iyi bir temel ve teknik analiz bilgisine sahip olmalısınız. İyi bir temel ve teknik analiz bilgisinin yanı sıra hırstan kaçınmalı, sabır olmalı ve doğru bir yatırım stratejisiyle ilerlemelisiniz.