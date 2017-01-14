En az masrafla taşınmanın yolları

Yeni bir ev aldınız veya daha uygun bir ev buldunuz ve evinizi taşımaya mı hazırlanıyorsunuz? Bütçenizi her ne kadar önceden yapmış olsanız da, taşınma sırasında hiç tahmin edemeyeceğiniz gizli masraflarla karşılaşabilirsiniz. Önceden hesaplamadığınız bu harcamaların sizi yormasını istemiyorsanız, taşınırken kenara bir miktar para ayırmanız gerektiğini unutmayın!

İnsan hayatındaki en önemli sorunlardan birisi olan ev sahibi mi olmak yoksa kiracılığın mı daha avantajlı olduğu konusunda hemen hemen her kafadan bir ses çıkar. Kimileri, en güzel yatırımın emlak olduğunu, kimileri de emlak yatırımının tamamen boşa olduğunu söyler.

Kararınızı verip, kendinize uygun bir ev bulduğunuz zamansa taşınma stresi başlar.