En az masrafla taşınmanın yolları

Yeni bir ev aldınız veya daha uygun bir ev buldunuz ve evinizi taşımaya mı hazırlanıyorsunuz? Bütçenizi her ne kadar önceden yapmış olsanız da, taşınma sırasında hiç tahmin edemeyeceğiniz gizli masraflarla karşılaşabilirsiniz. Önceden hesaplamadığınız bu harcamaların sizi yormasını istemiyorsanız, taşınırken kenara bir miktar para ayırmanız gerektiğini unutmayın!
İnsan hayatındaki en önemli sorunlardan birisi olan ev sahibi mi olmak yoksa kiracılığın mı daha avantajlı olduğu konusunda hemen hemen her kafadan bir ses çıkar. Kimileri, en güzel yatırımın emlak olduğunu, kimileri de emlak yatırımının tamamen boşa olduğunu söyler.
Kararınızı verip, kendinize uygun bir ev bulduğunuz zamansa taşınma stresi başlar.
1Nakliye şirketlerine dikkat!
Eğer bir taşıma şirketiyle anlaşmadıysanız, böyle bir masrafla karşılaşmanız an meselesidir. Örneğin size yardım edeceğine söz veren arkadaşlarınızın aniden işi çıkabilir. Ya da eşyalarınızı taşımak için önceden anlaştığınız iki kişi yetmeyebilir. Üstelik bu ekstra elemanları aç çalıştıramayacağınız için hiç düşünmediğiniz bir yemek masrafı da size sürpriz yapabilir.
2Geçici depo ihtiyacı!
Belki bu maddeyi okuyunca hiç ihtimal vermemiş olabilirsiniz ama, unutmayın taşınma sırasında her şey sizin planladığınız gibi gitmeyebilir. Örneğin, yeni taşınacağınız ev için size verilen tarihte bütün eşyalarınızı kamyona yüklersiniz, ama bir aksilik olur; evin anahtarı size ulaşmayabilir. Ya da o kadar beklenmedik bir fırtına çıkar ki, eşyaları indirmeniz imkansızlaşır. Bu durumda hem kamyona ekstra ödeme yapmak zorunda kalırsınız, hem de yakınlarınızın evi müsait değilse hiç hesapta olmayan bir otel masrafı ile karşılaşabilirsiniz.
3Önceki kiracının faturaları!
Örneğin sizden önce çıkan kiracı, su faturasını ödememiş olabilir, eve gittiğinizde suların kesik olması hiç hoşunuza gitmeyeceği gibi bu ekstra ödemeyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Her ne kadar bir sonraki ayın kirasından düşseniz de ilk etapta sorunu çözmek için faturayı ödemekten başka çareniz yoktur!
4Yeni ev, yeni eşya
Yeni taşındığınız ev eskisinden daha büyükse hiç düşünmediğiniz eşyalara ihtiyacınız olabilir. Örneğin birkaç tane fazla lamba, ya da perde gerekebilir. Bazen eski eşyalarınız yeni evinize uyum sağlamaz ve değiştirmek zorunda kalırsınız. Mesela yanlış ölçtüğünüz bir koltuk, yeni evinize sığmaz.Ya da eski evinizin halısı, yeni evinize küçük ya da büyük gelebilir. Ki bunu muhtemelen hesap etmemişsinizdir.
Yeni evinizi kiralarken fark etmediğiniz küçük bir detay, taşındıktan sonra her an size masraf çıkarabilir. Mesela ankastre ocak çalışmıyordur! Ya da kapı kolunun değişmesi gerekiyordur! Bütün bunlara hazırlıklı olmak gerekir.
5Kırılanlar!
Eğer taşınma sigortası yaptırdıysanız sorun yok ama, aksi durumda mutfakta eksilen birkaç bardağı ya da vazoyu göze almak durumundasınız. Çünkü ne kadar dikkat etseniz de taşınırken birşeyler mutlaka kırılır!
Taşınmanın getirdiği bütün bu gizli masrafların en önemlilerinden kurtulmak için siz siz olun evinizi seçerken titiz davranın.