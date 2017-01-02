Trading Central Nedir?

Dünya borsalarında profesyonel yatırımcıların işlem stratejilerinde en büyük yardımcılarından trading center Türkiye’de de çok popüler oldu. Peki, trading center nedir?

Küresel piyasalarda veya yerel piyasalarda yatırımcılar hisse senetleri, pariteler, emtialar veya çok daha fazla yatırım enstrümanın fiyat hareketlerini analiz ederken birçok analiz yönteminden faydalanıyor.

Teknik analizde kullanılan analiz programlarının sunduğu metotlar, indikatörler, osilatörler, uyum, hız kullanım kolaylığı gibi birçok teknik analizin başarısı bazı teknik analiz yazılımlarını ön plana çıkarıyor. Onlardan bir tanesi de Trading center teknik analiz yazılım programı.

Trading center teknik analiz yazılımı tüm dünyada yatırımcıların en çok tercih ettiği programlar arasında yer alıyor. Trading center teknik analiz programı, içerdiği zengin grafik çeşitliliği ve teknik analiz metodolojisi ile birçok kez alanında ödül almış. Ayrıca back testing, entegre sistem içeriği, sürekli yayın özelliği, hassas arayüz gibi teknik donanım trading center teknik analiz programının 30’dan fazla ülkede 100’den fazla finansal kurumun tercih etmesine neden oluyor.

Trading center aynı zamanda yatırım danışmanlığı hizmeti de sunuyor. Trading center, ABD Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu (SEC)’na yatırım danışmanı olarak kayıtlıdır ve Investorside Araştırma ve EuroIRP Sertifikalı üyesidir.