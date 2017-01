e-Kimlik Randevusu Nasıl Alınır? 02.01.2017

E-kimlik randevusu alarak online sistemde sıra beklemeden kart başvurusu yapabilirsiniz.

e- kimlik Nedir?

Eski nüfus cüzdanları yerini e-kimliğe bırakıyor. Bugün başvurusu başlayan yeni kimlik kartı ile; nüfus, ehliyet, pasaport, banka ve daha bir çok bilgi tek bir karta sığacak. TÜBİTAK tarafından geliştirilen e-kimlik çipli olduğundan artık farklı bir kart taşımanıza gerek kalmadan tek bir kartla pek çok şeyi halledebileceksiniz.

e-Kimlik Randevusu Nasıl Alınır?

e-kimlik randevusu için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden veya 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alabilir ya da nüfus müdürlüklerinden randevusuz olarak, belgelerinizi hazırladıktan sonra başvuru yapabilirsiniz.

Kimler e-kimlik Başvurusu Yapabilir?

e-kimlik için on beş yaşını tamamlamış herkes şahsen başvuruda bulunabilecek. On beş yaşını tamamlayan çocukların ise veli ve vasileri başvuru yapabilecek. On beş altı çocukların e-kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak.

e-kimlik Başvurusunda Hangi Belgeler isteniyor?

e-kimlik başvurusunda istenen belgeler şöyle; uluslararası aile cüzdanı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, memur cüzdanı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.

e-kimlik Ücreti Ne Kadar?

e-kimlik ücretlerine dair yapılan açıklama: Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir.

e-kimlik Ne Zaman Verilecek?

Yeni kimlik kartlarında pilot olarak belirlenen 10 il arasında yer alan Rize, Trabzon, Artvin, Erzincan ve Erzurum’da başvurular bir ay önce alındı. Ancak Ocak 2017 itibarıyla da e- kimlik kartları başvuruları tüm illerde alınmaya başlanacak. 2017 yılıyla beraber Türkiye’nin tümünde başvuru alınmaya başlanacak yeni kimlik kartlarının 3 yıl içerisinde dağıtılması bekleniyor.

Yeni kimlik kartının basımı merkezi olarak gerçekleştirilecek ve kartlar vatandaşlara PIN ve PUK şifreleriyle teslim edilecek.

e-kimlik Kartları Nasıl Alınacak?

e-kimlik başvurusu sırasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi), gerekli alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek. e-kimlik başvurusu başvurusunun ardından PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olmayacak ve ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek. Tüm aşama ve değerlendirme sonucunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru sırasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek.

e-kimlik Hangi Renk Olacak?

Yeni kimlikler tek renk olacak ve böylelikle cinsiyet ayrımı ortadan kalkacak.

e-kimlik Ne Kadar Süre Geçerli Olacak?

e-kimlik kartı 10 yıl geçerli olacak ve seyahat belgesi olarak da kullanılabilecek. Yeni kimliklerin üzerinde kişiye ait kimlik bilgilerinin güvenli şekilde saklanabileceği bir çip yer alacak. Böylece e- kimlikler bilgi sızdırmaya karşı güvenlik sağlayacak. Yeni kartlar, başka birinin eline geçse bile kullanılamayacak ve anında bloke edilebilecek. Bu kartların kopyalanması ya da üzerindeki verilerin değiştirilmesi mümkün olmayacak.