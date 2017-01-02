‘Çin 2017’de esnek bir büyüme hedefi belirlemeli’ 02.01:2016

Çin Merkez Bankası'nın danışmanlarından Yiping Çin'in 2017 yılında daha esnek bir ekonomik büyüme hedefi belirlemesi gerektiğini paylaştı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) danışmanlarından Huang Yiping’e göre Çin, politika yapıcılara reformlara yönelik daha fazla manevra alanı tanıyabilmek için, 2017 yılında daha esnek bir ekonomik büyüme hedefi belirlemeli.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua News Agency’nin haberine göre Huang Yiping, Çin’in 2017 yılı büyüme hedefi için yüzde 6 – yüzde 7 aralığını önerdi. 2016 yılı hedefi ise yüzde 6.5 – yüzde 7 seviyesindeydi. Geçtiğimiz yılın ilk hedefi (20 yıldan bu yana belirlenen ilk hedef aralığı), 2015 yılındaki yüzde 7’lik hedeften gerilemişti.

Ülke liderlerninn aynı zamanda uzun vadeli hedefleri de bulunuyor. Devlet Başkanı Xi Jinping, Komünist Parti’nin “ılımlı ölçüde zengin bir toplum” oluşturma vaadini yerine getirebilmesi için 2020 yılına kadarki beş yıllık dönemde büyüme ortalamasının en azından yüzde 6.5 olmasını istediğini belirtmişti. Söz konusu durum gerçekleşirse Çin’de GSYİH ve gelir seviyeleri 2020 yılında 2010 yılını ikiye katlamış olacak.