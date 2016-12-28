Varant Nedir?

Varant elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi, önceden belirlenen bir fiyatttan, belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye aracıdır.

Varant; yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat yada nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma “hakkı” alır.

Varantların genel özellikleri