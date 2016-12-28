Varant Nedir?

Varant; yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat yada nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma “hakkı” alır.
Varantların genel özellikleri
- Sahibine detayları önceden belirlenmiş bir işlemi gerçekleştirme hakkı verir. İşlemin gerçekleştirilmesi yönünde bir yükümlülük vermez.
- Önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatı ve vade tarihi vardır. Kullanım tarihinde bu fiyattan işlemi gerçekleştirmek “ekonomik yarar” sağlayacak ise dönüşüm gerçekleşir.
- Alım ve satım hakkı veren iki türü vardır. Alım varantı, dayanak varlığı alma hakkı verirken; satım varantı, dayanak varlığı satma hakkı verir.
- Amerikan ve Avrupa olmak üzere iki tipi vardır. Amerikan tipi varantlar vade sonuna kadar kullanım hakkı verirken, Avrupa tipi varantlar sadece vade sonunda kullanılır.
- Ödünç ve açığa satış işlemlerine konu olamaz, kısa pozisyon alınamaz.
- Yatırımcı herhangi bir yükümlülük altına girmediğinden teminat göstermesine gerek yoktur.
- Nakdi uzlaşı ve kaydi teslimat vardır.
- Dönüşüm oranı vardır. Bu oran, bir adet varantın kaç adet dayanak gösterge alım veya satım hakkı verdiğini gösterir.
- Hak karşılığında ödenen bir ücret karşılığı işlem görür. Bu ücret alınan hakkın fiyatını teşkil eder.