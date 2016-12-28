Piyasalar güne nasıl başladı? 28.12.2016

Japonya hisse senetleri düşük işlem hacmiyle birlikte alış ağırlıklı seyrederken, Avustralya hisse senetleri, Noel tatilinin ardından ilk işlem gününde değer kazandı. Petrol, son dört ayın en uzun yükseliş dönemini gerçekleştirdikten sonra geri çekildi.

Japonya’da Topix Endeksi fazla değişmezken, gösterge endeksteki hisselerin yaklaşık yüzde 10’u bir sonraki temettüyü alma hakkı olmaksıızın işlem gördü. Avustralya hisse senetlerinin göstergesi S&P/ASX 200 Endeksi, Pazartesi ve Salı günü Noel tatili nedeniyle kapalı olmasının ardından son üç haftanın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. New York’ta Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500), 30 günlük ortalamasının yüzde 50 altında seyreden işlem hacmi ile birlikte aylık kazancını genişletti. Nasdaq Bileşik Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve Dow Jones Endeksi 20,000 puana yaklaştı. Ham petrol, Salı günü itibariyle yükselişini yedinci güne taşıdıktan sonra gerilerken, Japon yeni düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Oldukça volatil geçen 2016 yılının son haftasında, Asya piyasalarında işlem hacminin düşük kalması bekleniyor. Yatırımcılar içinde bulunduğumuz yılda, İngiltere’nin AB’den çıkma kararı (Brexit) ve Donald Trump’ın seçim zaferi gibişoklara karşı mücadele etmek durumunda kaldı. Bu gelişmeler ile birlikte, yen zayıflerken, Topix Endeksi’ ve Nikkei 225 Endeksi’nin son bir yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına yardımcı oldu.

Tokyo’da SMBC Nikko Securities Inc.kıdemli stratejisti Chihiro Ohta, “Ortam kötü değil, ancak bazı yabancı yatırımcıların piyasadan uzak olması ile birlikte, piyasada az katılımcı bulunuyor ve fiyatları son zirvelerin ötesine itebilecek ivme pek yok” dedi

Hisse Senetleri

*Japonya’da Topix Endeksi Tokyo saati ile 10:03’te yüzde 0.12’den az aşağıdaydı ve endekste düşen hisse senedi sayısının iki katı hisse yukarı yönde hareket etti. Japonya’da sanayi üretimi Kasım ayında, ihracat hacminin sert bir şekilde yükselmesi ile birlikte beş ayın en hızlı çıkışını gerçekleştirdi ve bu durum dördüncü çeyrekte beklenen ekonomik büyümeyi işaret ediyor.

*Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.9 ile son bir ayın en hızlı kaybını gerçekleştirdi. Hong Kong2da Hang Seng Endeksi ve Çin hisselerini çeren Hang Seng China Enterprises Endeksi vadelileri yüzde 0.3 düştü. Hong Kong piyasalarında işlemler Noel tatilisonrası bugün yeniden başladı.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi Noel tatili sonrası ilk işlem gününde yüzde 1.1 yukarıdaydı. Yeni Zelanda’da S&P/NZX 50 Endeksi fazladeğişmedi.

*S&P 500 EndeksiSalı günü yüzde 0.2 yükselerek 2,268.88 puana çıktı ve Dow Jones Endeksi yüzde 0.1 yükselerek 19,945.04 puana ulaştı.

Emtia

*Ham petrol vadelileri, Salı günü yüzde 1.7 yükseldikten sonra yüzde 0.3 geriledi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, geçen hafta yaptığı açıklamada, fiyatların gelecek yıl, üretim kısıntısının aşırı arz durumunda olan piyasanın yeniden dengelenmesine yardımcı olması ile birlikte toparlanmaya hazırlandığını kaydetti. OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu topluluk dışı 11 üretici ülke, Ocak ayından itibaren üretimin günlük yaklaşık 1.8 milyon varil düşürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

*Altın, Şubat vadelikontratların Salı günüNew York’ta yüzde 0.5 yükselmesinin ardından Asya piyasasında yüzde 0.2 tırmandı.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında, Salı günü yüzde 0.3 düşmesinin ardından yüzde 0.2 daha gerileyerek 117.62 seviyesine geldi.

*ABD para biriminin 10 önemli parakarşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmedi ve 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Kaynak: Bloomberg HT