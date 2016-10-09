Yeni trend: Sanal gerçeklik gözlükleri

Her ne kadar hayatımıza yeni girdiğini düşünsek de, aslında hacdan gelen akrabalarımız sayesinde çok önceleri hayatımıza giren sanal gerçeklik gözlükleri, artık iyiden iyiye hayatımıza dahil olan LED, LCD ve plazma gibi teknolojilerle üretilen başta mobil cihazlar olmak üzere birçok aygıtın ekran görüntüsünü daha gerçekçi gösterip, bir nevi göz yanılgısı yaratarak, görüntüyü daha gerçekçi olarak algılamamızı sağlıyor.

Bu yönü ile bir görüntünün iki ayrı fotoğrafının eş zamanlı çekilmesini ile oluşturulan eski teknolojiye oranla daha gerçek görüntülerin elde edilebildiği sanal gerçeklik gözlükleri, daha mükemmel bir deneyim sunuyor. Bazen bir karton ve bir gözlük çerçevesi ile bazen de Google, LG, Samsung ve Sony gibi dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinin ürettiği sanal gerçeklik gözlükleri ile telefonlarımızda bir filmi izlerken, oyun oynarken veya 3 boyutlu bir filmi seyrederken daha fazla zevk alabiliyorsunuz.

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İşe yarıyor mu?

İnsanoğlu olarak yaradılışımız gereği, hep bir şeyleri değiştirme, daha iyiyi keşfetme isteği içerisindeyiz ve bunu yaparken bulunduğumuz dünyadan koparak yeni dünyalar keşfetmeye çalışıyoruz. İşte bu yüzden bulunduğumuz ortamdan kısa bir an da olsa, bizim için yaratılan o sanal dünyada kaybolmak istiyoruz.

Peki, bu damga vuracak dediğimiz sanal gerçeklik gözlükleri, gerçekten işe yarıyor mu?

Bu sorunun cevabını şu şekilde verebiliriz; tabii ki de işe yarıyor.

Gelişen teknoloji ile sanal gerçeklik gözlükleri çok kaliteli sonuçlar veriyor ve kullanıcılar kendilerini oynadıkları oyunun, izledikleri görüntülerin gerçekten içinde hissedebiliyor, durum öyle ki bazen; bir oyuncu kendini gerçekten oyuna kaptırıp oyun içi hareketlerini dışa vurabiliyor, korku filmi izleyen birisi korkudan kendini yerlere atabiliyor.

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Sanal gerçeklik gözlükleri savaşları

Google Glass ile başlayan sanal gerçeklik gözlükleri savaşları, mobil telefon üreticilerinin de piyasaya dahil olması ile daha da kızıştı.

Rekabet ile her geçen gün daha iyi sonuçlar veren, daha gerçekçi görüntüler sunan sanal gerçeklik gözlükleri üretilmeye ve yaygınlaştırılmaya başlandı.

İşte karşınızda öne çıkan sanal gerçeklik gözlükleri

Oculus Rift

Oculus, sanal gerçeklik gözlüklerinin bu popülerleşmesindeki en önemli aktör diyebiliriz. Oculus’un ürettiği Oculus Rift, sanal gerçeklik gözlükleri göz başına 1080*1200 çözünürlük sunuyor. Entegre kulaklık sistemi ile 3 boyutlu ses deneyimi yaşamanızı vaat eden Oculus Rift’ten maksimum performans alabilmeniz için güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var.

Fiyat: 599 Dolar

Paket İçeriği: Kask, bağlantı kabloları, xbox one oyun kolu, iki adet ücretsiz oyun

Samsung Gear VR

Samsung ve Oculus firması tarafından ortak geliştirilen Gear VR sanal gerçeklik gözlükleri kullanmanız için Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy Note5, S6+ cihazlarından birisine sahip olmanız gerekiyor. Başka bir deyişle Gear VR sanal gerçeklik gözlükleri yazılımsal gücünü, sektörün önemli oyuncusu Oculus’tan alırken, donanım gücünü ise Samsung’un akıllı telefonlarından alıyor.

Fiyat: 99 Dolar

Paket İçeriği: Gözlük ve temizleme aksesuarları

Microsoft Hololens

Herhangi bir şekilde televizyon veya cep telefonu gibi bir cihaza ihtiyaç duymadan çalışabilen Microsoft Hololens sanal gerçeklik gözlükleri, işlemcisi ve grafik arabirimi üzerinde gelen sanal gerçeklik gözlüğü tamamen bağımsız olarak çalışabiliyor. Hololens, xbox’ta büyük ilgi gören Kinect tarzı bir hareket algılama teknolojisi ile gerçek dünya üzerindeki sanal objeleri kontrol olanağı sağlıyor.

Fiyat: 3000 Dolar

HTC Vive

HTC Vive sanal gerçeklik gözlükleri aynı Oculus Rift’te olduğu gibi Windows platformlu, özellikle ekran kartı bakımından yüksek donanımlı bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden farkı ise, hareketlerimizi algılayabilmesi. Sanal gerçeklik gözlüğü ile birlikte gelen hareket izleme kameraları kullanacağınız odanın köşelerine yerleştiriliyor ve üzerindeki 37 sensör sayesinde sizin hareketlerinizi algılayabiliyor. Bu sayede HTC Vive ile birlikte girdiğiniz sanal dünyada istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz.

Fiyat: 799 Dolar

Paket İçeriği: Gözlük, kontrol kolları, hareket izleme kameraları

Google Cardboard

Google, sanal gerçeklik gözlükleri konusunda diğer firmaların aksine daha ucuz çözüm sunuyor. Sanal gerçeklik gözlüklerine çok para vermek istemeyen kullanıcılar için tasarlanmış bir platform olarak öne çıkıyor.

En iyi sanal gerçeklik gözlükleri sıralamasında en alt segmentte yer alan Google Cardboard dan diğer Htc Vive, Oculus Rift yada Samsung Gear VR da elde edebileceğiniz deneyimi almak mümkün değil.

Fiyat: 5 Dolar

Paket İçeriği: Karton platform