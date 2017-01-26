Youtuber olarak nasıl para kazanılır?

Youtube’dan para kazanan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Siz de o kişilerden biri olabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Bu soruya yanıtınız hayır ise Youtube ile para kazanmanın yolları açıklayabiliriz. Youtuber olarak Youtube üzerinden para kazanmak mümkün! Youtuber kelimesi size yabancı gelmiş olabilir, fakat son zamanların en popüler kelimeleri arasında yer alıyor. Youtuber; Youtube yayıncısı anlamına gelmektedir. Yani Youtuber, Youtube kanalını yöneten ve buradan para kazanan kişidir. Şimdi kısaca Youtube’dan para kazanmak için yapmanız gerekenlerden önce Youtube’dan bahsedelim. Youtube; Jawed Karim tarafından 2005 yılında kurulun bir video paylaşım sitesidir. Bu video paylaşım sitesinde herkes bir hesap açarak, kanal oluşturabilir ve bu kanala yerleştirebilir ama yüklenen videoların farklı olması ve dikkat çekmesi bir hayli önemli. Çünkü her dakika 400 saatlik videonun yüklendiği Youtube rekabetin oldukça yüksek olduğu bir mecra. Hal böyle olunca farklı ve özgün olmak gerekiyor. Bunların yanı sıra Youtube’dan para kazanmak için dikkat etmeniz gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz; iyi bir fikir ve etkili kanal isimi bulmalı, bu doğrultuda bir kurgu hazırlamalı, ardından videoları paylaşmaya başlamalısınız. Tüm bunları yapmadan önce güçlü araştırma ile yola çıkmanız ve en çok para kazanan Youtuber’ların kanallarını incelemenizde de fayda var. Biz işinizi kolaylaştırmak adına en çok para kazanan Youtube kanallarından bir kaçını verelim. PewDiePie, 2013 yılından bu yana en çok abonesi olan kanallardan bir tanesi. Oyun videolarıyla ünlenen İsveçli PewDiePie’ın gerçek ismi Felix Arvid Ulf Kjellberg yıllık 12 milyon dolar kazanıyor. Genellikle komik skeçlere yer verilen Smosh kanalı da yıllık 8.5 milyon dolar gelir elde ediyor. Dünyanın yanı sıra bir örnek de Türkiye’den verelim. Hayata dair ilginç ipuçlarını bulabileceğiniz bir video kanalı olan Yap Yap, 2016’nın en çok kazanan ilk 10 Youtube kanalı arasında yer aldı. İsterseniz siz de diğerleri gibi başarabilirsiniz. Hiçbir şey imkansız değil! Unutmayın; istedikten ve çaba gösterdikten sonra Youtube’dan para kazanabilirsiniz.