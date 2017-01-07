Yurt Dışında Kredi Kartı Nasıl Kullanılır?

“Yurt dışında kredi kartı veya bankamatik nasıl kullanır?” sorusunu yurtdışına çıkan bir çok insanın kafasını karıştıran ve merak ettiği soruların başında geliyor. Her ülkenin kendine has sistemi olduğu için bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca, yurt dışında kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerde dikkatsiz davrandığınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. anapara.com olarak yurt dışında kredi kartınızı ve bankamatikle alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri araştırdık.

Kredi kartı yurtdışında kullanıma açık olmalı

Öncelikle yurtdışında kredi kartı kullanmanın başlı başına bir süreç olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her ne kadar günümüzde birçoğumuz uluslararası banka kuruluşlarının kredi kartını kullanıyor olsak da kimi zaman hem bu kartlar hem de yerel bankalardan aldığımız kredi kartları, gittiğimiz ülkede alışveriş için kullanılabilecek durumda olmuyor. Bu nedenle gittiğimiz ülkede kredi kartı kullanmak gibi bir düşüncemiz varsa ilk olarak yapmamız gereken, bankamızı arayarak, kartımızın yurtdışında kullanıma açık olup olmadığını sorgulamak. Eğer kart yurtdışı harcamalarına açık değilse, ilk önce banka çalışanlarından kartı yurt dışında kullanıma açık hale getirmelerini talep ederek sürece başlayabiliriz.

Papağan cihazlara dikkat

Kredi kartının kullanım için uygun hale geldiği bu aşamadan sonra, kullanım esnasında dikkat etmemiz kurallar bütününe göz atmak gerekiyor. Harcama yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerin başında, kart bilgilerinin kopyalanmaması için önlem almak geliyor. Kötü niyetli mağaza personeli papağan adı verilen cihazlardan kartınızı geçirerek kart bilgilerinizin tamamını ele geçirebilir. Bu tuzaktan kurtulmanın yöntemi ise oldukça basit; yapmanız gereken tek şey ödeme işleminin gözünüzün önünde olmasını sağlamak. Papağan adı verilen cihaz normal bir pos cihazından farklı olduğu için personelin bu işlemi açık seçik yapma şansı yok. Dolayısıyla ödeme işlemi gözünüzün önünde oluyorsa endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok demektir.

Aynı şekilde bazı mağazalarda modern pos cihazları yerine eski sistem manüel slip cihazlarının kullanıldığını görmeniz mümkün. Bu cihazlar kart bilgilerinin kopyalanması için kötü niyetli personelin işini kolaylaştıran cihazlardır. Eğer bu tür bir cihazla alışveriş yapmak durumunda kalırsanız, kart yerine nakit ödeme yapmak alışverişinizin daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Bu tercihinizle en azından kafanız rahat olacaktır.

Fazla ödemek zorunda kalmayın

Yurt dışında kimi ülkelerde ürünlerin üzerindeki fiyatlar nakit ve peşin ödemeler içindir. Çoğu zamanda kredi kartı ile ödeme yapıldığında alınacak ekstra komisyonlara dair bilgilendirme ne etiket üzerinde ne de kasada işlem bitene kadar yapılmamaktadır. Dolayısıyla alışveriş tamamlandığında beklediğinizden daha yüksek bir ödeme yaptığınızı görmek mümkün. Çoğu zaman alışverişin iptali gibi bir durum da söz konusu olmadığı için en baştan önlem alarak mağaza personeline kredi kart ödemelerinde komisyon alınıp alınmadığını sormanız ve buna göre ödeme yapmanız gerekiyor. Bu tür vakalarda hemen mağaza personelinin kötü niyetli olduğunu düşünmemek gerekiyor. Zira kredi kartına ek komisyon uygulaması birçok ülkede olağan ve halk tarafından bilinen bir uygulama.

Otellere kredi kartınızı teslim etmeyin

Yurt dışında otellere giriş yaparken kaydınızı girmek üzere teslim ettiğiniz pasaportu geri almadan odanıza çıkmayı, yani kayıt işlemini beklememeyi tercih edebilirsiniz. Mini bar gibi ekstra harcamalarınız için sizden kredi kartı garantisi isteyen oteller de ise kredi kartınızı pasaport gibi teslim edip işlem tamamlanmadan odaya çıkmayı tercih etmemeniz gerekiyor. Bu aşamada biraz zaman alsa dahi işlemin yine gözlerinizin önünde yapılması sağlayın ve kartınızı tekrar teslim alarak odanıza çıkın.