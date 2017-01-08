Çipli Kimlik Kartı Nedir?

Çipli kimlik kartı; kişiye ait kimlik bilgilerinin yer aldığı yeni kimlik kartıdır. Üzerindeki çip sayesinde nüfus, ehliyet, pasaport, banka ve daha birçok bilgiyi tek bir karta sığdıran çipli kimlik kartları TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Başvurusu alınmaya başlayan çipli kimlik kartlarının 3 yıl içerisinde tüm Türkiye’de dağıtılması öngörülüyor. Peki, çipli kimlik kartı başvuru nasıl yapılacak? Çipli kimlik kart başvurusu için izlemeniz gereken aşamalar şöyle; online olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden veya 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alabilir ya da nüfus müdürlüklerinden randevusuz olarak, belgelerinizi hazırladıktan sonra başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Çipli kimlik kartlarının basımı merkezi olarak gerçekleştirilecek ve kartlar vatandaşlara PIN ve PUK şifreleriyle teslim edilecek. On beş yaşını tamamlamış herkesin şahsen başvuru yapabileceği ve 10 yıl geçerli olacak yeni kimlik kartları ile pek çok işleminizi halledebileceksiniz.