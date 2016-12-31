10 Soruda BES Otomatik Katılım

BES Otomatik Katılım Nedir?

BES Otomatik Katılım, kamu ve özel sektöründe çalışan 45 yaşın altındaki kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi‘ne (BES) dâhil edildiği bir uygulamadır.

BES Otomatik Katılım Ne zaman Başlayacak?

BES Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlayacak.

BES Otomatik Katılıma Kimler Katılabilir?

İşverenler tarafından BES Otomatik Katılıma 45 yaş altı tüm çalışanlar dâhil edilecek. Sisteme ilk aşamada yaklaşık olarak 13 milyon kişinin katılacağı öngörülüyor. 50’den az çalışanı olan iş yerleri BES Otomatik Katılım kapsamında yer almayacak. Ayrıca sisteme dâhil olan çalışanlar 2 ay içinde isterlerse çıkabilecekler.

4. BES Otomatik Katılımın Amacı Nedir?

İç bankalara yeni bir kazanç kalemi oluşturmak, tasarruf miktarını artırmak ve kamu emekli aylıklarının erimemesi için ilave bir gelir kalemi oluşturmak.

BES Otomatik Katılımda Çalışandan Ne Kadar Kesinti Yapılacak?

Çalışanın maaşından en düşük 50, en yüksek 321 TL kesinti yapılacak.

BES Otomatik Katılımda Yıl sonu Birikim Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret alan kişiler 50 TL ödeme yapacak. 50 TL ödeyen asgari ücretlilerin yılda 600 TL maaşlarından kesilecek. Yıl sonu toplam birikim tutarı: 1750 TL.

100 TL ödeme yapacak çalışanların bir yıl içerisinde maaşlarından 1200 TL kesinti yapılacak.

Yıl sonu toplam birikim tutarı: 2 bin 500 TL

200 TL ödeme yapacakların yılda 2 bin 400 TL maaşlarından kesilecek.

Yıl sonu toplam birikim tutarı: 4 bin TL

300 TL ödeme yapacaklar çalışanların da yılda 3 bin 600 TL maaşlarından kesinti olacak.

Yıl sonu toplam birikim tutarı: 5 bin 500

Devlet Katkısı Ne Kadar Olacak?

Devlet katkısı tutarı; yüzde 25 oranında. Fakat bir yıl sonra sistemden çıkanlar devlet desteğinden yararlanamayacak. 3 yıldan 6 yıla kadar yüzde 15 devlet katkısı, 6 yıldan 10 yıla kadar yüzde 35 devlet desteği, 10 yıl ve daha fazlası yüzde 60 devlet desteği, vefat, emeklilik, maluliyet halinde devlet desteği yüzde 100.

8. Otomatik Katılım Sistemine Hangi İşverenler Dahil Olacak?

1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketlerde uygulama 01 Ocak 2017’de başlayacak

250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları (genel ve özel bütçeli idareler) 01 Nisan 2017

100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri; 01 Temmuz 2017

50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT’ler; (Kamu İktisadi Teşebbüsü) 01 Ocak 2018

Mevcut BES’le, Otomatik Katılım Arasında Fark Var mı?

Mevcut sözleşmeler devam edecek ama BES Otomatik Katılım için ayrı bir sözleşme oluşturulacak. Yani mevcut sözleşme Otomatik BES sözleşmelerine aktarılamayacak.

Dünyada hangi ülkeler BES Otomatik Katılım Sistemini Uyguluyor?

BES Otomatik Katılım Sistemi ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya ve Şili ülkelerde uygulanıyor.