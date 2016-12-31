Arbitraj Nedir?

Arbitraj, paha kazanmış hisse senedi, tahvil, döviz gibi değerli kağıtları satarak daha karlı gördüğü ya da yüksek verim getirme olasılığı bulunan başka değerli kağıtlar satın alma işlemdir.

Arbitraj işlemlerinde pariteler, emtialar, değerli madenler, hisse senetleri, tahvil ve bonolar bir piyasadan ucuza alınıp, aynı zamanda fiyatın daha yüksek olduğu başka bir piyasada fiyat farklılıklarını kullanarak en az riskle eş zamanlı alınır ve satılması işlemdir.

Yatırımcıların, kazanç garantisi görülen piyasa ve ürünlerde yapılması nedeniyle diğer işlemlere göre daha az risk taşıması ve daha hızlı sonuç vermesi sebebi ile tercih ettiği arbitraj, kazanç garantisi görülen piyasa ve ürünlerde yapılması nedeniyle diğer işlemlere göre daha az risk taşıması ve daha hızlı sonuç vermesi nedeniyle avantajlı işlemler arasındadır.

Diğer yandan, internetin sunduğu olanakların finans piyasalarda yoğun olarak kullanıldığı için, dünyanın en ücra köşesine bile saniyeler içinde erişimi sağlaması yüzünden arbitraj olanakları sınırlanmıştır.

Arbitraj işlemleri ve çeşitleri nelerdir?

Arbitraj işlemleri dolaysız ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılabildiği gibi zaman ve mekan olarak da çeşitlilik göstermektedir. Dolaysız arbitrajda bir piyasadan veya bir ülkeden alım işlemi yapıp diğer bir piyasa veya ülkede satım işlemi yapılmaktadır. Örneğin; Amerikan borsalarında 1 euro, 1.10 dolardan işlem görürken, İngiltere borsalarında 1.15 dolardan işlem görüyorsa, arbitraj getirisi sağlamak isteyen yatırımcı Amerikan borsasından dolar karşılığında euro satın alır ve İngiltere borsasında satar. Dolaylı arbitrajda ise işlem yapılan piyasa veya ülke sayısı en az üçe yükselmektedir.