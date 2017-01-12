‘Türkiye için not indirimi riski görüyoruz’ 12.01.2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch küresel ülke notu müdürü James McCormack Londra’daki bir konferansta yaptığı konuşmada, Fitch’in Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söyledi.

McCormack, Türkiye’de bir ekiplerinin bulunduğunu kaydederken, negatif görünümün Türkiye’dedki risklerin arttığını işaret ettiğini söyledi.

Fitch Ratings, en son 19 Ağustos’ta yaptığı not açıklamasında, Türkiye’nin “BBB-” ile “yatırım yapılabilir” seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz’da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle “durağan”dan “negatif”e çekmişti.

Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak’ta gözden geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: Bloomberg HT