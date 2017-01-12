Borsa günü nasıl kapadı? 12.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 4.15 yükselişle 80.891 seviyesinden rekor düzeyde tamamladı.

Güne alımla başlayan BİST-100 endeksi iki gündür artan hacimle risk iştahını bugün rekor düzeye taşıdı. Endeks 6 ayın en yüksek seviyesine yönelirken, 3224 puan artışla puan bazında son 8 ayın en sert yükselişini gerçekleştirdi. Borsa döviz cephesine gelen sert satışların etkisi ile yükselişini 81.090 seviyesine kadar sürdürdü. Bankacılık endeksinin yüzde 6.17 yükseldiği günde Borsa İstanbul günü yüzde 4.15 kazançla 80.891 seviyesinden 8.1 milyar TL’lik rekor işlem hacmiyle tamamladı.