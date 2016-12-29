‘2017’de Fed’in faiz artırımı sürecini hızlandırma riski var’ 29.12.2016

Pacific Investment Management Co.’nun (PIMCO) 2017 yılına ilişkin baz senaryosuna göre, Fed 2 ya da 3 kez faiz artırımına gidecek; buna karşın Fed’in faiz artırımı sürecini hızlandırma riski bulunuyor.
Geniş çaplı bir ticaret savaşı riski geride kaldığı senaryoya göre 2017 yılında küresel reel büyüme yüzde 2.5 – yüzde 3 düzeyinde gerçekleşirken, nominal büyüme yüzde 5 olacak.
PIMCO’nun baz senaryosuna göre, yuan gelecek 12 ayda yaklaşık yüzde 7 değer kaybedecek; Çin yüzde 6 – yüzde 6.5 büyüyecek. Merkez bankaları teşviklerine devam ederken, Japonya’da enflasyon yüzde 2’lik hedefin altında kalacak.
Kaynak: Bloomberg HT