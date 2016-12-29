Dolar bugün ne olur? 29.12.2016

Dolar güne nasıl başladı?
Dolardaki global değerlenme ile dün dolar/TL 3,55’e kadar yükselmişti. Dolar 3,53 civarında seyrediyor.
Yılın son haftasında işlem hacimlerinin oldukça düştüğü piyasada dolarda dün yaşanan yükseliş sonrası bugün sakin seyir gözleniyor.
Piyasalarda Suriye’ye yönelik gelişmeler ve anayasa değişiklik görüşmeleri takip ediliyor.
Dolar bugün ne olur?
Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.5450-3.5500 bölgesinin kuvvetli direnç olduğunu belirtiyor. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar ile 3.60 seviyesine kadar yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Son dönemde ise 3.50’nin kuvvetli destek olduğuna dikkat çekiyor.