Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli?

Çocukların gelişiminde son derece önemli olan oyuncakların seçimi son derece önemli. Çocuklar için oyuncak alırken nelere dikkat etmeli ve alınacak oyuncağın özellikleri ne olmalı?

Oyuncak; gelişim süreci boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren, zihin, beden ve sosyal gelişimine yardımcı olan, hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir. Su, kil, kum gibi doğal oyun malzemeleri gibi; boş kibrit kutusu, makara, kumaş parçaları şeyler de oyuncak kapsamına girebilir. Oyunun en önemli malzemesi oyuncaklardır. Çocuklar oyuncaklarla oynar ve dünyayı öğrenirler. Oyuncaklar bir çocuğun hayal gücü, ilgisi, keşfetmesi, yapılandırması, eğitimi, bilişsel gelişimi ve cinsiyet rolünü öğrenmesi ile ilişkilidir. Bu yüzden oyuncak seçimi çok önemlidir.

Bu yüzden, seçeceğiniz oyuncağın öncelikle, çocuğunuzun yaş dönemine uygun olduğundan ve güvenle kullanabileceğiniz şekilde üretildiğinden emin olmalısınız. Alacağınız her oyuncak çocuğunuz için aynı derecede yararlı olmayabilir. O yüzden çocuğunuza oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Oyuncak bebek gelişimini destekleyici olmalı

Hızlı bir değişim içinde olduğu ilk yıllarında, oyun ve oyuncaklar bebeğinizin gelişimini doğrudan etkiler. Seçeceğiniz oyuncağın, sadece bebeğinizin hoşuna gidecek olmasına değil, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyecek olmasına da dikkat etmelisiniz.

Oyuncak bebeğinizin yaşına uygun olmalı

Alacağınız oyuncak, bebeğinizin içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olmalıdır. Kendisinden küçüklere uygun olan bir oyuncak ilgisini çekmeyebileceği gibi daha büyükler için tasarlanmış bir oyuncak da becerilerini aşarak cesaretini kırabilir.

Oyuncağın şekli önemli

Alacağınız oyuncağın şekli ve tasarımı çok önemlidir. Bebeğin yutamayacağı büyüklükteki parçalardan oluşan, keskin kenar veya yüzleri olmayan, kolay tutulabilen, hafif oyuncakları tercih etmelisiniz. Uzun tüylü oyuncaklar da bebek için tehlikeli olabilir. 1 yaşın altındaki bebeklere bu tür oyuncaklar kesinlikle verilmemelidir. Bebeğin yatağına asılan oyuncakların ipleri çok kısa olmalıdır. Çocuk ayakları üstüne kalkmaya başladığı andan itibaren bu oyuncaklar kaldırılmalıdır.

Oyuncağın üretildiği malzemeler

Çevrelerindeki dünyayı büyük bir merakla tanımaya çalışan bebekler, her türlü nesneyi ağızlarına sokma eğiliminde olurlar. Bu nedenle, bebeğin zehirlenmesine yol açabilecek boyalar veya kimyasal maddeler içermediğinden emin olduğunuz oyuncakları seçmelisiniz. Oyuncağın, bebeğin ısırarak parçalayamayacağı bir maddeden üretilmiş olmasına da dikkat etmelisiniz. Bebeği, metal oyuncaklardan mümkün olduğunca uzak tutmalısınız.

Oyuncağın kalitesi

Oyuncak seçimini yaparken her zaman kaliteyi ön planda tutmalı, güvenilirliğini kanıtlamış markaları tercih etmelisiniz. Fiyat avantajı kazanmak için ucuz ve kalitesiz ürünlere yönelmek sizi ve bebeğinizi mutsuz edecek sonuçlar doğurabilir. Kaliteli bir oyuncak, hem bebeğinizin sağlığı açısından zararsızdır hem de dayanıklılığı daha fazladır. Oyuncaklarını bilinçsizce duvara fırlatan, balkondan aşağı atan ya da birbirine çarptıran bebeğinizin oyuncağı kırıldığında yaşayacağı mutsuzluğu mümkün olduğunca önleyebilmek için satın aldığınız oyuncaklar sağlam olmalıdır.

Oyuncak seçimini yaptıktan sonra

Oyuncakları sık sık kontrol edin ve bozulmuş ya da kırılmış olanları atın. Oyuncakları bir oyuncak kutusunda saklayın. Yerde duran oyuncaklar çeşitli kazalara ve yaralanmalara sebep olabilir. Pilli oyuncakların pillerini değiştirirken tüm pilleri aynı anda değiştirmeye özen gösterin. Yeni ve eski pilleri, farklı türde pilleri birlikte kullanmamalısınız.