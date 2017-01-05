2017’de Türk Lirası Ne Olur?

Türkiye ve dolayısı ile Türk varlıkları açısından zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktık. Avrupa Birliği’ne yönelik dağılma senaryoları, İngiltere’nin AB’den çıkması ile sonuçlanan Brexit, 15 Temmuz kalkışması, anayasa değişikliği ve başkanlık tartışmaları, ABD başkanlığına Trump’ın seçilmesi ile yaşanan şaşkınlık ve doların yükseliş trendine geçmesi, son dönemde yaşanan terör olayları gibi birçok olumsuzluğu yaşadık.

2016’nın kısa bir değerlendirmesi

Geride bıraktığımız 2016’da yüzde 2,4’lük bir büyüme, yüzde 8 oranında bir enflasyon, yüzde 11 dolaylarında bir işsizlik ve milli hasılamızın yüzde 4.2’sine denk gelen 35 milyar dolar cari açık ile kapattık. 2016 yılına bu rakamlar bazında baktığımız zaman enflasyon ve cari açık konusunda başarı elde edildiğini görebiliriz. Fakat, işsizlik ve büyüme noktasında beklentilerin altında bir görünüm oluştu. Globalde ekonomide yaşanan gelişmeler, sermaye alanında yaşanan yavaşlama etkili olurken; iç piyasada da Türkiye’ye özgü nedenler önemli rol oynadı.

2017’de ne olur?

2017’nin ilk günlerini yaşadığımız bu zamandan, Türkiye açısından içinde bulunduğumuz yılda, dolar bazında 7.5 yılın dibinde bulunan ve kendi ligindeki piyasalara göre yüzde 20 iskontolu olan borsanın cazip olacağı tahmini yapılabilir. Türk lirasında yaşanan değer kayıplarının, 2017’de toparlanacağı ve tahvil-bono piyasasında ise faizde düşüşler yaşanabilir.

Ocak ayına dikkat

20 Ocak’ta Trump’ın koltuğuna oturmasından sonra Amerika ekonomisinin beklediği ekonomik teşvik paketi FED’in faiz kararlarında önemli rol oynaması da beklenen gelişmeler arasında. Ayrıca, Fitch’in 27 Ocak’taki not değerlendirmesi sonrası Türk lirasında değerlenme söz konusu olabilir.

2017’de kıta Avrupasında yaşanacak seçimler ve sonrasında oluşacak muhtemel sorunlar sonrası, Avrupa’dan önemli bir mevduat veya yatırım çıkışı yaşanabilir. Bu çıkışların ABD ekonomisine dair olumlu gelişmelerin kötü, olumsuz gelişmelerin ise iç piyasada iyi fiyatlandığı bir dönemde oluşması Türk varlıkları için önemli bir gelişme olabilir.

Dolar -Türk lirası

Türk lirası, dolar karşısındaki durumunu anlamak için ABD’de Trump’la beraber başlayacağı düşünülen yeni dönemde sıkı bir maliye politikası izlemesi ve bu sayede hem ABD ekonomisinin düzeltilmesi hem de eksik kalan para politikalarının tamamlanması için, bono ve tahvil satışlarına devam edeceği yapılan öngörüsüne bakmak gerekli. Bu yüzden, ABD’deki Başkanlık seçiminin ardından dolardaki artış kendisini hemen gösterirken, uygulanacak olan bu para ve maliye politikaları da, Türk lirasının dolar karşısındaki seyrini belirleyecek