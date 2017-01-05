Borsa günü nasıl kapadı? 05.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.32 artı ile 76.386 seviyesinden tamamladı.

BİST-100 endeksi alımlarla başladığı günde kazançlarını 76.808 seviyesine kadar genişletti. Dolar/TL’nin sert alımlarla yeni rekor kırdığı günde 75.656 seviyesine kadar gerileyen borsa dalgalı seyrin ardından günü sabah açıldığı gibi kapattı. Endeks günü yüzde 0.32 artı ile 76.386 seviyesinden tamamlarken işlem hacmi 3.6 milyar TL oldu.