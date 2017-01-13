‘ABD ekonomisi kısa vadede ciddi bir engelle karşı karşıya değil’ 13.01.2017

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin kısa vadede ciddi bir engelle karşı karşıya olmadığı belirtti. Buna karşın ABD ekonomisi, Yellen’a göre, uzun vadede düşük üretkenlik ve giderek artan gelir eşitsizliği gibi önemli zorluklarla mücadele etmek zorunda.

Perşembe günkü bir konuşmasında “İşsizlik düşük bir seviyeye geriledi, işgücü piyasası genel anlamda güçlü ve ücret artışları hız kazanmaya başlıyor” diyen Yellen, “enflasyon çok düşük bir seviyeden yükseldi ve hedefimiz olan yüzde 2’nin hafif altında, yinede çok yakın” şeklinde görüş bildirdi.

Yellen, uzun vadede yaşam standardı için “kilit bir unsur” olan üretkenliğin tarihi düşük seviyelerde kaldığını ve ekonomistlerin bu durumun sebebini anlamakta güçlük çektiğini belirtti. Yellen, düşük üretkenliğe bağlı olarak gelirin önemli kısmının yüksek eğitimli çalışanlara giderek ABD’de eşitsizliğin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bloomberg HT