‘Dolarda yükseliş nereye kadar?’ 13.01.2017

TCMB’nin likidite yönetimi önlemleri ve ABD dolarının küresel ölçekte yaşadığı değer kaybının da etkisi ile 3.7500 desteğine kadar gevşediğini gördük. Yalnız gerilemenin devamı açısından bu seviyenin önemli odluğunu vurgulayalım. Şimdilik 3.7500 desteğinin test edilmesi ile bir miktar yukarı yönde hareketlilik yaşanıyor. Yükselişin devamı açısından 3.8050 direncini takip ediyoruz. Bu seviyenin gün içerisinde kırılabilmesi durumunda 3.3.8400 – 3.8630 ve 3.8900 dirençleri yeniden potaya girecektir. Bunun yanında 3.7500 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda ise 3.7000 seviyesine kadar gerilemenin önü açılabilir.

KAYNAK: MEKSA YATIRIM