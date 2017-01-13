Borsa günü nasıl kapadı? 13.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.78 yükselişle 81.524 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul rekorların yaşandığı günün ertesine hafif negatif başladıktan sonra gün içinde en yüksek 81.642 seviyesini en düşük ise 80.358 seviyesini test etti. Döviz cephesindeki gerileme ile gün boyunca alıcılı seyreden endeks günü yüzde 0.78 kazançla 81.524 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 5.9 milyar TL oldu.