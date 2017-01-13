Borsa günü nasıl kapadı? 13.01.2017

Borsa günü 81.524 seviyesinden kapadı.

Yayınlayan
Editor
-
0
1

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.78 yükselişle 81.524 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul rekorların yaşandığı günün ertesine hafif negatif başladıktan sonra gün içinde en yüksek 81.642 seviyesini en düşük ise 80.358 seviyesini test etti. Döviz cephesindeki gerileme ile gün boyunca alıcılı seyreden endeks günü yüzde 0.78 kazançla 81.524 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 5.9 milyar TL oldu.

EN ÇOK ARTAN HİSSELER

  1. VAKKO

2. MEGAP 

3. VKGYO 

4. EGPRO 

5. KERVT 

EN ÇOK AZALAN HİSSELER  

  1. BRKSN

2. PINSU

3. YKGYO

4. KAPLM 

5. SEYKM 

 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın: