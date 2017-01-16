Altın güne nasıl başladı? 16.01.2017

Altın, Brexit endişeleri ve dolardaki rallinin durmasından dolayı artan talep işaretleri ile yükselişini altıncı güne taşıdı ve 4 Kasım’dan bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

Spot altın yüzde 0.7 yükselişle ons başına 1,205.13 dolara kadar çıktıktan sonra Singapur saati ile 09:24’te 1,201.65 dolara geldi. Altın fiyatları geçen yılki yüzde 8.1’lik artışın ardından, yılın başından bu yana yüzde 3.8 daha yükseldi.

Altın traderı ve rafinerisi Australian Bullion Co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, “Altın 2017’ye pozitif başlangıcını sürdürüyor,” dedi ve “ETF’ler en uzun düşüş serisini sonlandırdı ve spekülatif oyuncular son iki aydır ilk kez altında net uzun pozisyona girdi” şeklinde görüş bildirdi.

Altın destekli ETF’lerdkei altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, Cuma günü 2.5 ton artarak 1,771.7 tona çıktı. Fonlar böylece son 9 haftadır ilk kez yükseldi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0.8 düştükten sonra yüzde 0.1 yükseldi.

Eliseo, “Dolar ve hisse sentlerindeki rallilerin durması altındaki bu sıçramaya katkıda bulundu ve bu yükseliş ayrıca ‘sert Brexit‘ oalrak adlandırılan duruma dair endişelerden de destek buldu. Ancak yatırımcıların bu rallinin süreceğine ikna olması için yapacak daha işi var” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bloomberg HT