Piyasalar haftaya nasıl başladı? 16.01.2017

Sterlin, İngiltere Başbakanı Theresa May’in İngiltere’nin sınırları ve kanunlarında tekrar kontrolü alabilmek için Avrupa Birliği’nin ortak pazarından çıkmaya ilişkin planlar konusunda işaretler vereceği haberinin ardından sert düştü. Altın ve yen gibi güvenli liman niteliğindeki varlıklar yükselirken, Asya hisse senetleri değer yitirdi.

Sterlin dolar karşısında, Sunday Times’ta çıkan bir haberde, Başbakan May’in, göcün durdurulması ve diğer ülkelerle ticaret anlaşması imzalayabilme karşılığında AB ile gümrüksüz ticaretten çekilmeye hazırlandığının belirtilmesinin ardından yüzde 1.6 kadar değer kaybetti. Ancak sterlin, İngiltere Hazine Bakanlığı’nın, May’ın Salı günü yapacağı konuşmanın ardından yatırımcıları yatıştırmak planladığının kaydedilmesi ve Times of London’da çıkan bir haberde Donald Trump’ın yönetimi devraldıktan sonra İngiltere ile hızlı bir ticaret anlaşması önereceğinin belirtilmesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı. Euro da düşerken, yen yükselişini altıncı güne taşıdı. Japonya, Çin ve Güney Kore’de hisse senetleri gösterge endeksleri eb az yüzde 0.5 düştü.

İngiliz para birimi dolar karşısında, İngiltere’nin Haziran ayındaki referandumda Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma kararı (Brexit) almasının ardından yüzde 19 düştü ve ilk tepkinin ardından meydana gelen düşüşler ise, May’in “sert Brexit” olarak adlandırılan uygulamalara gideceği beklentisi ile geldi. Küresel hisse senetleri, Donadl Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasından bu yana, ABD hisse senetlerinin rekor zirvelere yakınında seyretmesi ve Asya Pasifik hisselerinin üç hafta üst üste yukarı yönde hareket etmesi ile birlikte 3 trilyon dolardan daha fazla arttı.

Melbourne’de IG Ltd. baş piyasa stratejisti Chris Weston, “Piyasa şimdilerde Theresa May’in oldukça etkili söylemi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sert Brexit fikrine ve ortak pazardan çıkış ihtimalinin artmasına göre pozisyon alıyor,” dedi ve “Buna bağlı olarak volatilite beklentisi oldukça yüksek” şeklinde görüş bildirdi.

ABD’de Hzine tahvil piyasası tatil nedeniyle kapalı.

Para Birimleri

*Sterlin dolar karşısında 1.1986 ile Ekim!den bu yana görülmeyen seviyelere indi. Sterklin Tokyo saati ile 11:29’da kaybını yüzde 1.3’e düşürdü.

*Yen dolar karşısında yüzde 0.1 yükselerek 114.37 seviyesine çıktı ve Haziran ayından bu yana en uzun yükseliş serisini daha da uzattı.

*Avustralya doları, yüzde 2.8 artış ile Mart ayından bu yana en iyi performansını göstermesinin ardından yüzde 0.2 gerileyerek 74.84 ABD senti seviyesine indi.

Hisse Senetleri

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.2 düştü.

*Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.8 ve Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.9 geriledi.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi, milyarder Li Ka-shing’in Duet Group’u alma konusunda anlaşmaya varmasının ardından yüzde 0.5 yükseldi ve trendin aksine hareket etti.

*Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.5 ve Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.8 düştü.

Tahviller

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puandan az artarak yüzde 2.69’a geldi.

*Vadeli kontratlar, ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizinin geçen hafta 2 baz puan düşerek yüzde 2.40’a gerilemesinin ardından daha da düşeceğini işaret etti. Gösterge kontrat 3/32 yükselerek 124 7/8’e çıktı.

Emtia

* yüzde 0.3 yükseldi ve varil başına 52 doların üzerinde tutundu.

*Altın yüzde 0.5 yükseldi ce geçen haftanın yükselişini devam ettirerek ons başına 1,203.50 dolara geldi.

Kaynak: Bloomberg HT