Altın güne nasıl başladı? 18.01.2017

Altın fiyatları, ABD’in seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın gündemine ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkma planlarına ilişkin belirsizliklere bağlı olarak yedi gün üst üste yükseldikten sonra, yatırımcıların dikkatlerini metalin uzun vadeli görünümüne çevirmesi ile birlikte düştü.

Altının onsu salı günü yüzde 1.2 yükselerek çıkışını yedinci güne taşıması ve Kasım ayından bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmesinin ardından yüzde 0.3 düşerek ons başına 1,213.75 dolara indi.

ABD para biriminin 10 önemli parakarşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günü yüzde 1.3 düştükten sonra yüzde 0.2 yükseldi.

Melbourne’de National Australia Bank ekonomisti Vyanne Lai, “Altın fiyatları son dönemde, Brexit endişelerinin yenilenmesi ve Trump’ın politikalarına ilişkin belirsizliklerle birlikte sert yükseldi, ancak Fed’in 2017 yılında faiz artırımlarını hızlandıracağına ilişkin beklentiler daha önemli bir faktör haline gelecek” dedi ve “Altın bu çeyrekte Trump’ın görevi devralması ve Çin’deki hediye sezonu dolayısıyla yükselmeye devam edebilir, ancak uzun vadeli hikaye altının aşağı trendinin başlaması şeklinde” değerlendirmesinde bulundu.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, Salı günü 1.56 ton artarak 1,773.2 tona çıktı.

Spot gümüş yüzde 0.2 düşerken, platin yüzde 0.3 ve palladyum yüzde 0.2 değer kazandı.

Kaynak: Bloomberg HT