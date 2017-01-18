Dolar bugün ne olur? 18.01.2017

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0290 lira olmuştu.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.70-3.75 bölgesinin önemli destek olduğunu vurguluyor. Yukarıda ise 3.80-3.82 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadığını belirtiyor. Hareketin bölge dışına çıkması durumunda aşağıda 3.65 yukarıda ise 3.85’nin görülebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: HT Ekonomi