Dolar bugün ne olur? 18.01.2017

Dolar güne nasıl başladı?
Dolar 3,7730 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı’da 3,7710 liradan alınan dolar 3,7730 liradan satılıyor. 4,0320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0340 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0290 lira olmuştu.
Dolar bugün ne olur?
Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.70-3.75 bölgesinin önemli destek olduğunu vurguluyor. Yukarıda ise 3.80-3.82 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanamadığını belirtiyor. Hareketin bölge dışına çıkması durumunda aşağıda 3.65 yukarıda ise 3.85’nin görülebileceğine dikkat çekiyor.
Kaynak: HT Ekonomi