Altın güne nasıl başladı? 19.01.2017

Altın, Fed Başkanı Janet Yellen’ın ABD ekonomisinin merkez bankasının tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yakın olduğunu ve ekonominin iyileşmeye devam edeceğine güvendiğini kaydetmesinin ardından, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte, son bir ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdikten sonra kayıplarını sürdürdü.

Spot altın, Çarşamba günü yüzde 1.1 ile 15 Aralık’tan bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdikten sonra, yüzde 0.5 daha düşerek, Singapur saati ile 09:52’de ons başına 1,197.83 dolara geriledi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü tüzde 1.1 ile son bir ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.1 daha yükseldi.

Yellen, ekonominin hedef seviyeler yakınında seyretmesinin kademeli fai artışını garanti ettiğini söyledi. Yellen, “Para politikası destek seviyesinin kademeli olarak azaltılması makul, ancak bir sonraki faiz artışının zamanlaması ekonominin önümüzdeki aylarda ne şekilde evrildiğine bağlı olacak” şeklinde görüş bildirdi.

Yellen’ın açıklamalarının ardından, Asya seansında risk iştahı arttı.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, Çarşamba günü 0.3 ton artarak 1,773.5 tona çıktı.

Kaynak: Bloomberg HT