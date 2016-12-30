Altın güne nasıl başladı? 30.12.2016

Altın fiyatları, dolardaki gevşek seyir ve yatırımcıların dikkatlerini 2017 yılının görünümüne çevirmeleri ile birlikte, yaklaşık yedi ayın en büyük haftalık kazancına yöneldi ve 2012 yılından bu yana ilk yıllık kazancını daha da genişletti.

Spot altın yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,163.34 dolara kadar çıkarak 14 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, Singapur saati ile 10:32’de 1,160.99 dolara geldi.

Fiyatlar bu hafta yüzde 2.4 yükselerek 3 Haziran haftasındn bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi.

2015 yılında yüzde 10.4 kaybeden altın, bu yılı yüzde 9.4 kazançla geçmeye yöneldi.

Trump’ın politikalarına ilişkin endişeler altına yönelik gübvenli liman alımlarını destekledi.

Sydney’de Fat Prophets kaynaklar analisti David Lennox, “Piyasa şimdi kendini yukarı toparlıyor,” dedi ve “Piyasa 2017 yılına bakmaya başlayacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde belki de enflasyon gündeme girer: Fed faizi biraz daha hızlı mı artıracak? Donald Trump ne yapacak? Çok fazla bilinmeyen var” şeklinde görüş bildirdi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi bu haftanın başında 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0.3 düştü. Endeks yıl başından bu yana yüzde 2.8 yükseldi.

Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, Perşembe itibariyle 0.45 ton artarak 1,778.3 tona çıktı ve Eylül 2004’ten bu yana en uzun düşüş dönemi olan 33 günlük kayıp serisini sonlandırdı.

Çin’de Şanghay Altın Borsası’nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.6 yükselerek 264.65 yuana çıktı. Şanghay Vadeli işlemler Borsası’nda, Haziran vadeli altın kontratları yüzde 0.8 yükselerek gram başına 270.90 doalra ulaşırken, Haziran vadeli gümüş yüzde 0.8 kazançla kilogram başına 4,118 yuana çıktı.

Spot gümüş yüzde 0.5 yükselerek ons başına 16.2379 dolara çıktı. Metal bu yıl yüzde 17 değer kazandı. Yüzde 0.6 yükselişle ons başına 905.20 dolara çıkan o-platin bu yıl yüzde 1.5 prim yaptı. Palladyum yüzde 0.2 düşüşle ons başına 673.15 dolara indi. Bu metal 2016’da yüzde 20 yükselerek 2010’dan bu yana en büyük yıllık kazancına yöneldi.

Kaynak: Uzmanpara