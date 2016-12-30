Dolar bugün ne olur? 30.12.2016

Dolar güne nasıl başladı?
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5300 lira olmuştu. Dolar/TL haftanın son gününde ise 3.52 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar bugün ne olur?
Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.53 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda sırasıyla 3.5490’nın direnç olarak takip edilebileceğini, 3.49 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise kurda satış baskısının artabileceğini belirtiyor. Ayrıca 3.4680 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebileceğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Uzmanpara