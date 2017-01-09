Altın yeni haftaya nasıl başladı? 09.01.2017

Altın güne nasıl başladı?

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Cuma günü açıklanan ve ABD işgücü piyasasın soğuma olduğuna ilişkin bazı işaretler gösteren veriye çevirmeleri ve Çin’de ay yılına göre Yeni Yıl tatilinin yaklaşması ile birlikte artan fiziki talep ile birlikte son beş seansta dördüncü kez yükseldi.

Altının onsu yüzde 0.3 yükselişle ons başına 1,176.08 dolara kadar çıktıktan sonra 1,175.76 dolara geldi. Metal Cuma günü yüzde 0.6 değer kaybetti.

ABD’de Cuma günü açıklanan Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi 156,000 arttı. Kasım ayında 204,000 artış gösteren bu verinin, Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre 175,000 artması bekleniyordu. Yüzde 4.7 çıkması beklenen işsizlik oranının ise, Kasım ayındaki seviyesi olan yüzde 4.6’den yüzde 4.78’ye çıktı.

Singapur’da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, “İşsizlik oranındaki artış ve Aralık ayı tarım dışı istihdam artışında beklenmedik düşüş, Federal Açık Piyasa Komitesi’ne (FOMC) bir sonraki faiz artırımını geciktirmek için potansiyel yaratacak” dedi.

Ancak öte yandan, Cuma günü açıklanan veriler, ortalama saatlik ücretlerin Aralık’ta yıllık bazda yüzde 2.9 ile Haziran 2009’da sona eren son resesyondan bu yana en hızlı artışını gerçekleştrdiğini gösterdi.

Singapur’da Phillip Futures stratejisti Bryan Lum, “Fiyatlar bu sabah, son yukarı trendin devam eden bir ilgiyiyi üzerine çekiyor gibi görünmesi ile birlikte yukarı yönde hareket ediyor,” dedi ve “Ortalama saatlik ücretlerdeki yüzde 0.4’lük artış ve Kasım ayı tarımdışı istihdam verisinin yukarı yönde revize edilmesi ile birlikte istihdam verilerinin bazı olumlu işaretler göstermesi ile birlikte, boğalar altının 1,170 dolardaki destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı” şeklinde görüş bildirdi.

Lum, piyasa katılımcılarının, Çin Yeni Yıl tatilimnin yaklaşması ile birlikte fiziki talebin arttığı bir dönemde yükselişler lehine işlem yapmalarının beklendiğini sözlerine ekledi.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi CUma günkü yüzde 0.6’lık artışın ardından yatay seyretti.

Altın destekli exchnge traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg’in derlediği verilere göre, Cuma günü 1.3 ton artarak 1,773.4 tona çıktı.

Kaynak: Bloomberg HT