Piyasalar güne nasıl başladı? 09.01.2017

Offshore yuan Cuma günü son bir yılın en büyük kaybını gerçekleştirdikten sonra düşüşüne devam ederken, diğer Asya para birimleri de Güney Kore wonu öncülüğünde değer kaybetti. Avustralya hisse senetleri, rallisini devam ettirdi ve bu yıl her gün yukarı yönde hareket etti. Petrol üç gün süren yükselişini durdurdu.

Haftasonu açıklanan veriler Çin’de döviz rezervlerinin altıncı ay üst üste düştüğünü gösterdi ve bu durum, 2016’da 20 yılı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gösteren yuandaki düşüşü durdurmak için politika yapıcıların çabalarını yansıtıyor. Yuan Haziran ayından bu yana en büyük iki günlük düşüşüne yöneldi.

Kore wonu Pazartesi günü önemli Asya paraları arasında en zayıfı olurken, Dolar Endeksi Cuma günü, ABD’de ücretlerin arttığını gösteren verinin ardından yükselmesi sonrası fazla değişmedi. İngiliz sterlini, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ülkesinin vrupa Birliği ile müzakerelerine ilişkin yorumlarının ardından hafifçe geriledi. Avustralya ve Yeni Zelanda tahvillerinin faizleri, geçen hafta sonunda ABD faizlerindeki artışları izleyerek yükseldi. Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında son dört seansta ilk kez geriledi. Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı.

ABD işgücü piyasasının sağlıklı olduğuna ilişkin işaretler, dünyanın en büyük ekonomisinin hızlanmaya hazırlandığını gösteriyor. Avustralya ve Yeni Zelanda hisse senetleri, Standard & Poor’s 500 Endeksi’nin (S&P 500) 13 Aralık’tan bu yana ilk kez tarihinin en yüksek seviyesnde kapanmasının ardından yukarı yönde hareket etti. Şanghay ve Hong Kong hisse senetleri de yükseldi. İngiltere’de, May Pazar günü yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerinin “üyeliğin sürdürülmesi değil doğru ilişkinin olması” için yürütüldüğünü söyledi

Para Birimleri

*Offshore yuan Cuma günkü yüzde 0.9’luk düşüşün ardından yüzde 0.4 daha geriledi. Çin Merkez Bankası onshore yuan için referans kurunu 6.9262 seviyesinde fiksledi, ancak bu seviye halen bazı banka modellerinin tahmininden yukarıda.

*Sterlin dolar karşısında yüzde 0.3 düşerek 1.22489 seviyesine geldi. Yen dolar karşısında yüzde 0.3 düşerek 117.32 seviyesine geriledi.

*Avustralya doları yüzde 0.3 yükseldi ve ABD para birimi karşısında güçlenen tek önemli para birimi oldu. Onu yüzde 0.2 yükselişle Güney Afrika randı izledi.

*Kore wonu yüzde 1 ile 15 Aralık’tan bu yana en büyük güniçi kaybını gerçekleştirdi.

Hisse Senetleri

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi Singapur saati ile 11:28’de yüzde 1 yukarıda seyrediyordu ve Yeni Zelanda’da S&P/NZX 50 Endeksi yüzde 0.5 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.5 yükseldi ve on bir ayın en yüksek kapanışına yöneldi.

*Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi fazla değişmedi. Güney Kore’de Kospi Endeks yatay seyretti. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

*S&P 500 Endeksi Cuma günü yüzde 0.4 yükselerek 2,276.98 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Endeks geçen hafta yüzde 1.7 yükseldi ve 9 ARalık’tan bu yana en büyük haftalık kazancını gerçekleştirdi.

*Dow Jones Endeksi gün içinde 19,999.63 ile zirve yaptıktan sonra Cuma gününü 19,963.80 puandan tamamladı.

*Stoxx Europe 600 Endeksi CUma günü yüzde 0.1 geriledi ve haftalık kazancını daralttı.

Tahviller

*Avustralya tahvilleri güçlü sastışlarla karşılaştı ve faizler ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişi izleyerek yukarı yönde hareket etti. 10 yıl vadeli Avustralya tahvillerinin faizi 7 baz puan yükselerek yüzde 2.75’e çıkarken, Yeni Zelanda’nın 10 yıllıklarının faizi 6 baz puan yükselerek yüzde 3.26’ya ulaştı.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi Cuma günü 8 baz puan yükselerek yüzde 2.42’ye çıkarken vadeliler fazla değişmedi.

Emtia

*Batı Teksas petrolü (WTI), ABD’de artan aktif sondaj kuyusu sayısının OPEC’in üretimi düşürmesini dengelemesi ile birlikte, yüzde 0.4 düşüşle varil başına 53.78 dolara indi ve yükselişini varil başına 54 doların hemen altında durdurdu.

*Altın yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,175.36 dolara ulaştı.