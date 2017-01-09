Dolar bugün ne olur? 09.01.2017

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM’de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL‘de yukarı yönlü hareketin devamında 3,64 seviyesinin üzerinde kalıcı fiyatlamaların görülmesi durumunda 3,6630’nın yeni hedef fiyat olabileceğini vurguluyor. Olası geri çekilmelerde ise 3,6090 ve 3,5950 seviyelerinin yükselişe destek olabileceğine dikkat çekiyor.