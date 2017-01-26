Amortisman Nedir? 2017 Amortisman Sınırı Nedir?

Amortisman, genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.

İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

Amortisman ayırma şartları

– İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması

– Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması

– Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması

– İktisadi kıymetin değerinin 900 TL’yi (2017 yılı için) aşması

2017 amortisman sınırı

2017 yılı için geçerli kabul edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

2017 yılı için 900 TL olarak belirlenen Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate alınmaktadır.

Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilmektedir.