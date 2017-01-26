Piyasalar güne nasıl başladı? 26.01.2017

Asya hisse senetleri, Dow Jones Endeksi’nin ilk kez 20,000 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından, Tokyo’dan Hong Kong’a, hisse senetlerinin yukarı yönde hareket etmesi ile birlikte, küresel hisse senetlerindeki rallinin sürmesini sağladı. Altın fiyatları düşüşünü devam ettirirken, yen dalgalı bir seyir izledi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi, ABD’de şirket karlarının ekonomik büyümeye ilişkin yatırımcı güvenini güçlendirnesi ile birlikte Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Japonya’da Topix Endeksi, finans hisselerinin öncülüğünde, ikinci gün üst üste yüzde 1’in üzerinde düştü. Yen ise kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Çarşamba günü yüzde 2.50’nin üzerine çıkmasının ardından yatay seyretti ve Petrol tekrar varil başına 53 doların üzerine çıktı.

Şirket karları hisse senetlerine yönelik olumlu beklentileri güçlendirirken, yatırımcılar ayrıca, Başkan Donald Trump’ın politikalarına ilişkin ilk işaretlerden de cesaret buluyor. Trump, büyüme öncelikli seçim vaatlerini uygulamaya koymak için adımlar atıyor. Bu adımlar arasında olası altyapı projelerinin belirlenmesi, iki Petrol boru hattının onaylanması ve ABD’li oto üreticilerini ülke içinde yatırım yapmaya yöneltmek yer alıyor. İyileşen güven, Trump’ın seçilmesinin ardından görülen kazançların abartılı olduğu yolundaki endişelerin ardından yatırımcıların güvenli liman niteliğindeki varlıllara yönelmesi sonrası gedi.

Tokyo’da Ichiyoshi Investment Management Co. üst düzey yetkilisi Mitsushige Akino, “ABD ekonomisi iyi gidiyor, şirket karları iyi ve Trump’ın politikaları ekonomiyiiyileştirecek gibi görünüyor,” dedi ve “Tahvil faizlerindeki artış ile birlikte, tahvillerden riskli varlıklara kademeli geçiş görüyoruz1 şeklinde görüş bildirdi.

Avustralya ve Hindistan piyasaları tatil nedeniyle kapalı.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:13’te yüzde 1.1 yukarıda seyrediyordu ve yükselişini ikinci güne taşıyarak, 22 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

*Japonya’da Topix Endeksi, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.’nin finans hisselerindeki yükselişlere öncülük etmesi ile birlikte yüzde 1.4 sıçradı.

*Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.8 ve Yeni Zelanda’da S&P/NZX 50 Endeksi yüzde 0.2 yükseldi. Singapur’da Straits Times Endeksi yüzde 0.4 arttı ve Ekim 2015’ten bu yana en yüksek kapanışına yöneldi.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde yüzde 1.2 sıçrayarak üç ayın en yüksek seviyesine çıktı ve Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.3 tırmandı. Çin’de merkez bankası, konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, finans sistemindeki aşırı kaldıracı önlemek için diğer bir adım olarak, bankalara yılın ilk çeyreğinde yeni kredileri çok sıkı kontrol etme talimatı verdi.

*Dow Jones Endeksi 20,068.51 puandan kapandı. 19,000’den başlayan bu yükselme, endeks tarihindeki ikinci en hızlı 1,000 puanlık çıkışı işaret ediyor. Endeks Trump’ın seçilmesinden bu yana yüzde 9.5 yükseldi. S&P 500 Endeksi yüzde 0.8 daha yükselerek rekorunu yeniledi.

*Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 1.3 yükselirken, Almanya’da DAX Endeksi Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Tahviller

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi Çarşamba günü beş baz puanlık çıkışla yüzde 2.51’e yükselerek bu yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından fazla değişmedi.

Para Birimleri

*Yen dolar karşısında Çarşamba günü yüzde 0.5 yükseldikten sonra yüzde 0.1 düşerek 113.37 seviyesine geldi.

*Dolar 10’lar Grubu ülkeleri paralarının çoğu karşısında düştü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Çaarşamba günü Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde0.1’den az geriledi. Endeks üst üste beşinci haftalık kaybına yöneldi ve bu Mayıs 2015’ten bu yana en uzun düşüş dönemini işaret ediyor.

Emtia

*Altın, şirket karlarının risk iştahını artırması ile birlikte, önceki iki seansta yüzde 1.4 düştükten sonra yüzde 0.2 daha gerileyerek ons başına 1,198.85 doalra indi.

*Batı Teksas Petrol ü (WTI), Çarşamba günü ABD’de ham Petrol e akaryakıt stoklarının artmasının ardından yüzde 0.8 dştükten sonra yüzde 0.3 yükselerek varil başına 53.04 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg HT