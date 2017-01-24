Aracı kurum seçerken nelere dikkat edilmeli?

Forex; emtia, döviz ve hisse senedi gibi pek çok yatırım enstrümanında 5 gün 24 saat boyunca işlem yapacağınız dünyanın en büyük piyasasıdır. Fakat Forex piyasasında yatırım yapmadan önce piyasanın işleyiş şeklini doğru kavramalısınız. Bilmeden, öğrenmeden işlem yaptığınız takdirde yanılma payınız maksimuma çıkabilir. Dolayısıyla önce doğru bilgi! Gelin, şimdi Forex piyasasını nasıl doğru öğreneceğinize değinelim. Aracı kurumların düzenlediği ücretsiz Forex eğitimlerine katılarak Forex hakkında pek çok şey öğrenebilir ve piyasa hakkında merak ettiğiniz tüm soruları uzman eğitmenlere yöneltebilirsiniz. Ücretsiz Forex eğitimlerini aracı kurumların internet sitelerinden takip etmeniz mümkün! Eğitimlerin yanı sıra videolar ve kitaplar da piyasayı öğrenmeniz de size yardımcı olabilir. Forex piyasasının işleyişi şeklini kavrama aşamasında da iyi bir aracı kurum belirlemelisiniz. Aracı kurum seçerken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları şöyle sıralayabiliriz;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisansı: Forex piyasasında işlem yapmadan önce aracı kurumun SPK lisansına sahip olup, olmadığına dikkat etmelisiniz. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye ve para piyasasında işlem gören ürünlerin tanımları ve işlem görme koşullarında kanun koyucu ve düzenleyici konumdadır. SPK tarafından denetlenen aracı kurumlarda güvenle işlem gerçekleştirebilir ve kurumun size sağlayacağı yatırım avantajlardan faydalanabilirsiniz.

5/24 saat ulaşabilirlik: Forex piyasasında 5 gün 24 saat işlem yapabilirsiniz. Dolaysıyla bu süre zarfında herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde seçmiş olduğunuz aracı kuruma ulaşabilmeniz oldukça önemlidir. Gece ya da gündüz herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda aracı kurum tarafından bu sorunun hemen çözüme kavuşmasına dikkat etmelisiniz. Bu sebeple çözüm üreten bir aracı kurum seçmelisiniz.

İşlem platformu: Meta Trader, MetaQuotes Software Corporation tarafından tasarlanan dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te yatırımcıların online alım-satım işlemi yapmasına olanak tanıyan işlem platformudur. Hemen hemen her aracı kurumun yatırımcılarına sunduğu bu platform, bazı aracı kurumların sağlamış olduğu ekstra imkânlarla işinizi daha da kolaylaştırabilir. Özellikle işlem yaparken; platformun hızlı olması ve sistem de donma vs. gibi teknik sorunların yaşanmamasına özen göstermelisiniz.

Analiz desteği: Uzman bir kadro tarafından hazırlanan analizler yatırım stratejilerinize rehber olabilir. Bu noktada da güvenilir ve ödüllü bir aracı kurum seçerek analiz desteğinden faydalanabilirsiniz.