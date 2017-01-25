Bundle nedir?

Bundle; en güncel haber ve gelişmeleri anında takip edebileceğiniz ücretsiz bir haber uygulamasıdır. Fark yaratan özgün tasarımı ile dikkat çeken Bundle haberlere hızlıca erişmenize olanak tanır.

Türkiye’nin yanı sıra dünyada meydana gelen önemli gelişmelerden Bundle sayesinde haberdar olabilirsiniz. 6000’in üzerinde kaynağın olduğu Bundle’ın akıllı filtre özelliği sayesinde görmek istediğiniz kaynakların haberleri okuyabilir ve kendi Bundle’ınızı oluşturabilirsiniz. Ödüllü haber uygulaması Bundle’da ekonomi, teknoloji, sanat & tasarım, eğlence, seyahat, sinema, dergi ve daha birçok kategoriden güncel haberleri okuma deneyimine sahip olabilirsiniz.

Bundle nasıl kullanılır?

Bundle’ı iPhone ve iPad kullanıcısı iseniz App Store’dan, Android cihazlar içinse Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bundle’nın başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; en güncel haberler, kişileştirme, gelişmiş arama, canlı haberler, günün en ilgi çekici gelişmeleri. Nerede olursanız olun gelişmiş arama özelliğini kullanarak merak ettiğiniz her şeyi yakından takip edebilir ve haberler hakkında yorumda bulunabilirsiniz.

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