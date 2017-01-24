Borsa günü nasıl kapadı? 24.01.2017

Borsa İstanbul günü yüzde 1.40 yükselişle 84.207 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul yatay başladığı günü sert yükselişle tamamladı. TCMB’nin kararı sonrası piyasanın ilk tepkisi sert oldu, dolar aniden 3.82 seviyesine yükselirken borsa 82.880 seviyesine çekildi. Ardından gelen alımlarla kademeli olarak 9 ayın yeni zirvelerine kadar yükselen endeks günü yüzde 1.40 artışla 84.207 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 5.3 milyar TL oldu.