Az sermayesi olanlar girişimciler için 7 yeni iş fikri

6 Tasarım ajansı

Her ne kadar kulağa büyük bir yatırım gibi gözükse de, küçük bir ofis veya evden yapabileceğiniz reklam web sitesi tasarımları ile kendi tasarım ajansınızı kurabilirsiniz. Tasarım ajansınızda, küçük işletmelere yönelik afiş, billboard, kartvizit, flyer gibi basılı nesnelerin tasarımlarını yapabilirsiniz. Bunları da matbaalarda kendini bastırabilirsiniz.