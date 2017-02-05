Az sermayesi olanlar girişimciler için 7 yeni iş fikri

Hayalleri, sermayesinden büyük olan girişimcilerin, en büyük sıkıntılarının başında az sermaye ile yapabileceklerini bilmemeleri yer alıyor.
Günümüzün dünyasında, sermayenin yeni yerini yeni iş fikirleri almaya başladı. Eğer yenilikçi bir fikriniz var ama az bir sermayeye sahipseniz aşağıdaki yenilikçi iş fikirler tam size göre:
1Danışmanlık hizmeti
Günümüzün en popüler ve en çok kazandıran işlerinin başında danışmanlık hizmetleri geliyor. Az sermaye ile yapılabilecek işlerin başında gelen danışmanlık hizmetleri konusunda hizmet vermeye başlayabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti vermek için bir ofis bile tutmanıza bile gerek yok, evden bile çalışabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti vermeye başlamadan önce hizmet vereceğiniz alanda kendinizi çok yetiştirmiş olmanız veya yenilikçi fikirleriniz olması gerektiğini unutmayın.
2Freelance çalışmak
Az sermaye ile yapılacak işlerin başında freelance olarak çalışmak geliyor. Genellikle grafik tasarımcıların tercih ettiği freelance çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Freelance çalışmaya karar verdiğiniz zaman mutlaka kendinizi çok iyi anlatan bir web siteye sahip olmalısınız ve mutlaka reklam için bir bütçe ayırmalısınız.
3Evde yemek yapmak
Az sermayeli yapılabilecek işlerin başında gelen evde yaptığınız yemekleri satmak geliyor. Özellikle çalışan kadınların artması ve insanların dışarıdan yemek söylemekten sıkılması ile evde yemek yapma önümüzdeki dönemde önemli bir sektör haline geleceği düşünülüyor.
4Yaşam koçluğu
Günümüzün hayat şartlarının değişmesi ile birlikte insanlar yaşadıklarını anlatmak ve dertlerini paylaşmak için profesyonellere ihtiyaç duymaya başladı. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayanların hayatlarında veya ilişkilerinde başarılı olmalarını sağlayan, yol gösterici olan, kısacası her anlamda farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapan yaşam koçları tahminlerinizin ötesinde paralar kazanıyorlar. Sizde küçük bir ofis kiralayarak veya evden yaşam koçluğu yapabilirsiniz.
5Çay dükkanı
Az sermaye ile yapılacak işlerin arasında yer alan çay dükkanı, her ne kadar fazlası ile basit gibi gözükse de, iyi bir lokasyonda tahmininizin çok ötesinde paralar kazanmanızı sağlayabilir. Yalnız klasik çay ocağı mantığından sıyrılarak, açacağınız dükkanda Çin’de hemen hemen her köşe başında rastlayabileceğiniz çay dükkanı konseptini uygulayabilirsiniz. Çay dükkanlarında, alışa geldik çayların yanında kendi hazırladığınız çay harmanlarını ve değişik türden çayları da satabilirsiniz.
6Tasarım ajansı
Her ne kadar kulağa büyük bir yatırım gibi gözükse de, küçük bir ofis veya evden yapabileceğiniz reklam web sitesi tasarımları ile kendi tasarım ajansınızı kurabilirsiniz. Tasarım ajansınızda, küçük işletmelere yönelik afiş, billboard, kartvizit, flyer gibi basılı nesnelerin tasarımlarını yapabilirsiniz. Bunları da matbaalarda kendini bastırabilirsiniz.
7Emlakçılık
Yemek sektörü ile beraber tüm zamanların asla ölmeyecek mesleklerinden birisi olan emlakçılık da az sermaye ile yapılabilecek işlerin arasında yer alıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan konut sıkıntısı ve geleneksel emlakçılığın itibarsızlaşması yüzünden yenilikçi düşünen emlakçılık büyük önem kazandı. Sizde ufak bir araştırma ile bu tarz bir emlakçıyı hayata geçirebilirsiniz.