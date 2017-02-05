Yatırımlarınızda pozisyon alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Yatırımlarınızda size kar sağlayacak yatırım enstrümanını seçmek kadar, hangi pozisyonu alacağınız ve yürüteceğiniz de son derece önemlidir. Çünkü her ne kadar doğru yatırım enstrümanını seçseniz de, yatırımlarınızı doğru yönetemezseniz, kar elde etmeyi bir kenara bırakın, birikiminizi de kaybedebilirsiniz.

Bu durum genellikle piyasayı yeterince tanımayan ve bilinçsizce hareket eden yatırımcılar için geçerlidir. Ne istediğini bilen ve piyasayı tanıyarak hedeflerini unutmadan hareket eden yatırımcılar, piyasada beklentilerini er ya da geç karşılayabilirler. Bu noktada önemli olan, doğru pozisyonu alabilmek ve buna göre hareket edebilmektir.

Portföy nasıl oluşturulur?

Bir portföy oluşturmak, tüm yatırımcılar için çok önemli bir konudur. Gerek Forex olsun gerekse diğer piyasalar olsun, tüm piyasalarda çok sayıda yatırım enstrümanı vardır ve hepsi birikimlerinizi değerlendirmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirip, sahip olduğunuz birikimleri doğru bir şekilde yönetmeniz gerekiyor.

Ne zaman alım, ne zaman satım yönünde pozisyon açacağınıza karar vermek sizi başarıya taşıyacak en önemli hareketlerin başında gelmektedir. Çünkü yatırım enstrümanlarının fiyat seviyeleri, anlık olarak değiştiği için, bu değişimlerden etkilenmemek ve kayıp vermemek için planlı bir strateji ile hareket etmeniz olmazsa olmazınızdır.

Bunları öğrenmek için mutlaka aracı kurumunuzun verdiği eğitimlerden yararlanarak, piyasa hakkında araştırma yapmalısınız.

Doğru pozisyon nasıl alınır?

Piyasalarda doğru pozisyonu alıp, yatırımınızı yöneltmeden önce mutlaka hedeflerinizi belirlemeniz gerekmektedir. Bunu yararken de hedeflerinizi gerçekçi tutmalısınız.

Pozisyonunuzu alırken veya satarken, mutlaka daha önce belirlediğiniz hedefleri karşılayacak olmasına dikkat etmelisiniz. Beklentilerinizi karşılamayacak pozisyonlardan ve hakkında bilgi sahibi olmadığınız yatırım enstrümanlarından uzak durmanızın sizin yararınıza olacağını unutmayın. Yeterince tanımadığınız enstrümanlarda işlem yaparken fiyat hareketlerinde yaşanacak olan geri çekilmeleri veya yükselmeleri öngöremeyebilirsiniz.

Analizlerin önemi nedir?

Piyasadaki fiyatlardaki yaşanan değişimleri ve gelişmeleri bilmeniz doğru bir pozisyon oluşturmada büyük önem taşır. Bunun için fiyat grafiklerine bakabilirsiniz.

Zaman ve fiyat hareketlerini konu olan grafikler sayesinde, trendin yönünü belirleyebilirsiniz, ancak, bunun için de grafik okumayı bilmeli ve okuduklarınızı yorumlayabilmelisiniz. Bu konuda mutlaka aracı kurumların eğitimlerinden yararlanmalısınız. Bu sayede grafiklerin dilini çözebilir, destek ve direnç noktalarını belirleyerek, hangi seviyelerden ve hangi zaman aralıklarından al–sat yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz.