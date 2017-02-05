Deniz ve nehir yolu ile taşımada çok kullanılan navlun kavramı günümüzde çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Navlun bedeli birçok alanda kullanılmaya başlayınca “navlun nedir” sorusu da en çok aratılan dış ticaret terimleri arasına girmiştir.

Dış ticaretin olmazsa olmaz terimlerinden olan “navlun” eskiden deniz ve nehir taşımacılığında kullanılırken bugün tren, uçak, taşımacılığında da gündeme gelmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Dış ticaret yapan işletmelerin ve iş dünyasının da en çok karşılaştıkları giderlerin başında navlun giderleri oluşturmaktadır. Peki navlun nedir?

Navlun kelimesi tanım olarak “taşıma aracında taşınan yük için istenen ücret” olarak açıklanmaktadır. Dış ticarette ise tanım olarak navlun; deniz ve nehir yolu ile taşınan mallar ya da eşyalar için taşıyıcı şirkete ödenen taşıma hizmeti bedelidir. Ödenen navlun ücreti ise teslim şekline göre değişmekle birlikte bu konuda uygulanan navlun bedelleri resmi tarifeler ile belirlenmektedir.

Navlun bedellerini ise malı taşıtan taraf ödeyebileceği gibi satın alan ya da teslim alan kişi de ödeyebilir. Navlun bedelini kimin ödeyeceği ticari taraflar arasında yapılan anlaşma ile belirlenir. Navlun peşin ödenebileceği gibi (Freight Prepaid), varış limanında da ödenebilir (Freight Payable At Destination/Freight Collect). Tüm bunlar deniz ticaretinde konşimento adı verilen sözleşmelerde düzenlenir.

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