B Tipi Likit Fon Nedir?

B tipi likit fonlar, risk iştahı düşük belirli oranda getiriyi hedefleyen ve aynı zamanda likit kalmayı tercih eden yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Enflasyondan korunmak, piyasalardaki yüksek dalgalanmalara karşı istikrarlı bir getiriyi tercih eden yatırımcılar B tipi likit fonlara büyük ilgi gösteriyorlar. Özellikle kısa vadede getiri elde etmek isteyen bununla beraber risk almak istemeyen yatırımcılar B tipi likit fona yöneliyor.

B tipi likit fonlar, sermaye piyasası kanunları çerçevesince belirli bir amaca yönelik olarak kurulan, içeriğindeki menkul kıymetlerin tanımının yapıldığı havuz niteliğindeki portföylerdir.

B tipi likit fonlar 180 günden daha az vadeli bono, repo gibi menkul kıymetlerden oluşur. B tipi likit fonlar yatırımcısına zarar etmeden satma imkanı sunarlar. Aynı zamanda kısa vadede de belirli bir oranda getiri sağlarken aynı zamanda da likit kalmalarını sağlar.

B tipi likit fona yatırım yaparken para kazanmak için dikkat edecek hususların başında ise şu geliyor. B tipi likit fonlar kısa vadede enflasyonun üstünde getiri sağlasa da uzun vadede reel getirileri enflasyonun altında kalarak negatif getiri sunabilirler. Yine B tipi likit fon alırken diğer B tipi likit fonların ve getirilerini ve fon yönetim masraflarını da karşılaştırmada fayda vardır.