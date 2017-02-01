B Tipi Likit Fon Nedir?

Enflasyondan korunmak, piyasalardaki yüksek dalgalanmalara karşı istikrarlı bir getiriyi tercih eden yatırımcılar B tipi likit fonlara büyük ilgi gösteriyorlar. Özellikle kısa vadede getiri elde etmek isteyen bununla beraber risk almak istemeyen yatırımcılar B tipi likit fona yöneliyor.
B tipi likit fonlar, sermaye piyasası kanunları çerçevesince belirli bir amaca yönelik olarak kurulan, içeriğindeki menkul kıymetlerin tanımının yapıldığı havuz niteliğindeki portföylerdir.
B tipi likit fonlar 180 günden daha az vadeli bono, repo gibi menkul kıymetlerden oluşur. B tipi likit fonlar yatırımcısına zarar etmeden satma imkanı sunarlar. Aynı zamanda kısa vadede de belirli bir oranda getiri sağlarken aynı zamanda da likit kalmalarını sağlar.
B tipi likit fona yatırım yaparken para kazanmak için dikkat edecek hususların başında ise şu geliyor. B tipi likit fonlar kısa vadede enflasyonun üstünde getiri sağlasa da uzun vadede reel getirileri enflasyonun altında kalarak negatif getiri sunabilirler. Yine B tipi likit fon alırken diğer B tipi likit fonların ve getirilerini ve fon yönetim masraflarını da karşılaştırmada fayda vardır.